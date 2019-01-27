شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يستقبل مواطناً تعافى من السمنة والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنقطة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم الأحد المواطن ظافر عبدالله الدوسري الذي كان يعاني من سمنه مفرطة ووجه سموه في وقت سابق بعلاجه في إحدى المراكز المتخصصة للسمنة.

واطمئن سموه على حالته الصحية بعد أن أجريت له العملية الجراحية اللازمة كما اطلع سموه على التقارير الطبية لحالة الدوسري وما وصل إليه في مراحل العلاج داعياً له بدوام الصحة والعافية.

من جانبه قدم الدوسري شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على توجيهاته ومتابعته لحالته الصحية داعياً الله لسموه الأجر والثواب.