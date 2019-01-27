شكرا لقرائتكم خبر عن أمر ملكي بترقية وتعيين 101 قاضٍ والان نبدء بالتفاصيل

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - ، أمراً ملكياً بترقية وتعيين 101 قاض بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي، حيث شمل الأمر الملكي الكريم ترقية (84) قاضياً، وتعيين (17) قاضياً .

وقال وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني: إن الأمر الملكي وما تضمنه من ترقية وتعيين؛ يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه ــ أيده الله ــ بمرفق القضاء، سائلاً المولى - عز وجل - أن يَجزيَ خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق أصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر ــ وفقهم الله ــ في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف المستمد من كتاب الله -عز وجل- وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم .