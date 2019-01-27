شكرا لقرائتكم خبر عن 41 مليون مسافر يعبرون مطار المؤسس في 2018 والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي أن إجمالي عدد المسافرين لعام 2018, بلغ 41.2 مليون مسافر بزيادة قدرها 20% عن عام 2017 الذي بلغ 34 مليون مسافر، مسجلاً أعلى إحصائية مسافرين سنوياً في تاريخه.

ووفقاً للتقرير الإحصائي لعام 2018، بلغ إجمالي عدد الرحلات 340.333 ألف رحلة، وتصدرت الصالة الجنوبية الأعلى نسبة من حيث عدد المسافرين, مسجلة 23.1 مليون مسافر للعام نفسه, تم نقلهم عبر 197.314 ألف رحلة، في حين بلغ عدد المسافرين عبر الصالة الشمالية 10.5 ملايين مسافر, تم نقلهم عبر 90.855 ألف رحلة .

وبلغ عدد المسافرين عبر مجمع صالات الحج والعمرة للعام نفسه 7.3 ملايين مسافر، تم نقلهم عبر 48.241 ألف رحلة، وسجلت الصالة الجديدة 1 قرابة 385.729 ألف مسافر عبر 3.923 رحلة .

وأوضح مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام بن فؤاد نور، أن حركة التشغيل في المطار جاءت بوتيرة متسارعة؛ نظراً لما تشهده المملكة من نهضة اقتصادية وتوافد الحجاج والمعتمرين إلى الأماكن المقدسة عبر المطار الذي يعد بوابة الحرمين الشريفين، وكذلك لموقع المطار المتميز الذي جعل منه محطة انطلاق حيوية للمسافرين وشركات الطيران العالمية، متوقعاً أن يشهد المطار نمواً إضافياً في الأعوام المقبلة.

وأفاد أن المطار سجل أعلى نمواً في الحركة الجوية إضافة لعمله بنسبة تفوق أضعاف طاقته الاستيعابية الحالية، حيث يشهد نمواً متواصلاً في الحركة الجوية وخاصة خلال موسمي الحج والعمرة، إضافة إلى ازدياد الحركة السياحية والاقتصادية في المملكة، وزيادة عدد الشركات الناقلة الراغبة في التشغيل من وإلى مطار الملك عبدالعزيز .

ولفت إلى أن الزيادة المستمرة في حجم الحركة الجوية وتنامي معدلات أعداد المسافرين والطائرات، تمثل تحدياً كبيراً للمطار في مرحلته الانتقالية الى الصالة الجديدة، إذ تُحتم على المطار مسؤولية كبرى للالتزام باستمرارية تقديم الخدمات بكفاءة عالية إلى أن يتم التشغيل الكامل للصالة الجديدة رقم 1 , مؤكداً استكمال نقل رحلات 11 وجهة إلى الصالة الجديدة بما يتجاوز 80 رحلة في الأسبوع؛ لتنقل مئات المسافرين، ومن المتوقع أن يتم إضافة المزيد من الرحلات خلال الفترة المقبلة للعديد من الوجهات .