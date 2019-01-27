شكرا لقرائتكم رابط نظام فارس للاستعلام عن رواتب المعلمين بعد صرف العلاوة السنوية 1440 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - بالتزامن مع إيداع العلاوة السنوية 1440 لموظفي الدولة، كانت رواتب المعلمين هي الأكثر جدلا بعد التصريح الذي أدلى به متحدث التعليم مبارك العصيمي، والذي أكد أنه تم احتساب العلاوة بواقع 6 أيام فقط لهذا الشهر.

وعبر رابط نظام فارس الخدمة الذاتية كان المعلون يبحثون عن قيمة الزيادة التي طرأت على رواتبهم لهذا الشهر، خاصة مع تزايد حالة اللغط حول صرف الرواتب حسب التقويم الهجري أو التقويم الميلادي.

وكانت وزارة التعليم من أولى الجهات التي وجهت جميع قطاعاتها في وقت سابق بإعادة العلاوة السنوية لجميع منسوبيها بوضعها وإجراءاتها السابقة نفسها؛ تنفيذًا للأمر السامي الكريم الصادر في أكتوبر الماضي بهذا الشأن.

ويمكن الدخول إلى موقع نظام فارس عبر الرابط التالي للاستعلام عن العلاوة السنوية (هنا)

الهجري أم الميلادي:

وعلى مدى الشهور الماضية اعتقد قطاع كبير من موظفي الدولة ومن بينهم المعلمين أن الرواتب يتم صرفها وفق التقويم الميلادي بعد التوجيهات التي صدرت في هذا الشأن والتي أوقفت صرف الرواتب بالأبراج وتثبيتها في اليوم ال27 من كل شهر ميلادي إلا أن متحدث التعليم فجر مفاجأة من العيار الثقيل.

المتحدث الرسمي للتعليم أوضح أن رواتب الموظفين التي نزلت هذا اليوم الأحد الموافق 21/ 5/ 1440هي رواتب شهر ربيع الآخر 1440هـ.

وأضاف العصيمي عبر حسابه الرسمي أن “احتساب العلاوة السنوية لهذا العام يبدأ من 1 يناير 2019م الذي يوافق 25/ 4/ 1440، وبالتالي تم صرف استحقاق 6 أيام فقط من العلاوة مع الرواتب ليعيد الجدل إلى نقطة الصفر حول تقويم صرف الرواتب.

الخدمة المدنية تلقي الكرة في ملعب الجهات الحكومية:

وزارة الخدمة المدنية كانت قد استبقت صرف العلاوة السنوية بالتأكيد على أنها ليست معنية بالجوانب التنفيذية الخاصة بصرف العلاوة السنوية.

وقالت الخدمة المدنية في وقت سابق: إن الجوانب التنفيذية المتعلقة بتاريخ احتساب وصرف العلاوات والرواتب لا تختص بها وزارة الخدمة المدنية؛ كونها جوانب مالية، كما أن صرفها يتم مباشرة من قِبل الجهات الحكومية.

إجراءات صرف العلاوة السنوية:

يذكر أنه في 5 يناير 2018م صدر الأمر الملكي الكريم رقم: أ/ 86 الذي تضمن العديد من البنود من أهمها النص على صرف العلاوة السنوية للمواطنين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين للسنة المالية (1439/ 1440هـ) اعتبارًا من 14/ 4/ 1439هـ الموافق 1/ 1/ 2018م.

كما تضمن الأمر الملكي صرف بدل غلاء معيشة شهري قدره (1000) ألف ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة.

وفي أكتوبر من العام 2018 صدر أمر ملكي كريم باعتماد صرف العلاوة السنوية بوضعها وإجراءاتها السابقة نفسها خلال العام المالي 2019.

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