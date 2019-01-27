شكرا لقرائتكم رقصة طفلة بمهرجان تمور الأحساء تثير الجدل.. والأمانة تعلق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أصدرت أمانة الإحساء بالمنطقة الشرقية في السعودية بيانًا توضيحًا بشأن مقطع فيديو لفقرة راقصة في حفل افتتاح مهرجان تسويق تمور الأحساء المصنعة 2019، أثار ردود فعل متباينة على شبكات التواصل الاجتماعي بالمملكة.

وقالت الأمانة في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي: “إشارة إلى ما تم تداوله من تفسير خاطئ جانب الصواب حول إحدى الفقرات التمثيلية في عرض تقديمي لقصيدة (نجمة عرب) المُنشدة، ضمن فقرات حفل افتتاح مهرجان تسويق تمور الأحساء المصنعة 2019، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية” “نؤكد أن ما ذهب إليه البعض من تفسيرات خاطئة وتتهم المهرجان بإشاعة ما يخالف عادات وتقاليد المجتمع السعودي الكريم، منافٍ للصحة، وأن ما تم عرضه لا يتعدى أن يكون حركة تمثيلية تعبيرية تحاكي الأبيات الشعرية التي تُعبر عن الفرح العارم بتسجيل الأحساء ضمن قائمة التراث العالمي والشكر الكبير لأمير المنطقة نظير ما قدمه في خدمة الأحساء والوطن”.

وتابعت الأمانة في بيانها أن “تلك الحركة التعبيرية هي بالأصل من التعبيرات التراثية القديمة وليست مختلقة حديثًا، وتُعبر عن طلب الفزعة والنخوة، وكذلك الفرح الكبير”، مبينة أن “التي أدت هذه الحركة التمثيلية التعبيرية طفلة في عمر الزهور، ومن خلال الأبيات التالية يتضح أن ما قامت بأدائه الطفلة هو كما أوضحناه سابقًا، وليس كما يتم تداوله بشكل خاطئ”.



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