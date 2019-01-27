شكرا لقرائتكم مدير شرطة الرياض يكرم عدداً من القيادات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - بناءً على توجيه معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن / خالد بن قرار الحربي , كرم مدير شرطة منطقة الرياض اللواء/ فهد بن زيد المطيري كلاًّ من مدير مركز شرطة المنار العقيد / مبارك بن دخيل الله العتيبي ومدير مركز شرطة ضاحية لبن المقدم / فيحان بن علوش بن حميد , وذلك بناءً على مالوحظ عليهما من استشعار للمسؤولية وتميز في أداء المهام الموكلة إليهما على الوجه المطلوب.

ونقل لهما تحيات معالي مدير الأمن العام على ما يقدمونه من جهود مثمرة، مثمناً لمعاليه تحفيزه ودعمه المتواصل.

كما أكد اللواء فهد المطيري بأن تميز الأجهزة الأمنية في أداء مهامها يأتي بعد توفيق الله ثم بتوجيهات معالي مدير الأمن العام ومتابعة معاليه الدائمة والمستمرة لكل ما من شأنه الارتقاء بكفاءة الأجهزة الأمنية بما يواكب التطلعات ويحقق المأمول.



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