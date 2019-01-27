شكرا لقرائتكم 41 مليون مسافر يعبرون مطار الملك عبدالعزيز الدولي في العام 2018 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - كشفت إدارة مطار الملك عبد العزيز الدولي أن إجمالي عدد المسافرين لعام 2018م بلغ 41.2 مليون مسافر بزيادة قدرها 20 % عن العام 2017م الذي بلغ 34 مليون مسافر، وبذلك يسجل المطار اعلى إحصائية مسافرين سنوياً في تاريخه.

ووفقاً للتقرير الإحصائي لعام 2018م، فإن إجمالي عدد الرحلات بلغ 340.333 ألف رحلة، في حين تصدرت الصالة الجنوبية الأعلى نسبة من حيث عدد المسافرين حيث سجلت.23.1مليون مسافر للعام نفسه تم نقلهم عبر 197.314 ألف رحلة، في حين بلغ عدد المسافرين عبر الصالة الشمالية 10.5مليون مسافر تم نقلهم عبر 90.855 ألف رحلة، فيما بلغ عدد المسافرين عبر مجمع صالات الحج والعمرة للعام نفسه 7.3 مليون مسافر تم نقلهم عبر 48.241 ألف رحلة، وسجلت الصالة الجديدة (1) قرابة 385.729 ألف مسافر عبر 3.923 رحلة.



من جهته قال مديرعام مطار الملك عبدالعزيز الدولي الأستاذ عصام بن فؤاد نور، أن حركة التشغيل في المطار جاءت بوتيرة متسارعة في السنوات الأخيرة في ظل تنامي الطلب على خدمة النقل الجوي، ما جعله يحقق هذه المعدلات المرتفعة من حيث أعداد المسافرين، وجذب المزيد من حركة الطيران نظراً لما تشهده المملكة من نهضة اقتصادية وتوافد الحجاج والمعتمرين إلى الأماكن المقدسة عبر المطار الذي يعد بوابة الحرمين الشريفين، وكذلك لموقع المطار المتميز الذي جعل منه محطة انطلاق حيوية للمسافرين وشركات الطيران العالمية، متوقعاً أن يشهد المطار نمواً إضافياً في الأعوام المقبلة.

وأضاف أن المطار سجل اعلى نمواً في الحركة الجوية على الرغم من أنه يعمل في الوقت الحالي بنسبة تفوق أضعاف طاقته الاستيعابية الحالية، حيث يشهد نمواً متواصلاً في الحركة الجوية وخاصة خلال موسمي الحج والعمرة، إضافة إلى ازدياد الحركة السياحية والاقتصادية في المملكة، وزيادة عدد الشركات الناقلة الراغبة في التشغيل من وإلى مطارالملك عبدالعزيز.



وأوضح مدير عام المطار أن الزيادة المستمرة في حجم الحركة الجوية وتنامي معدلات أعداد المسافرين والطائرات، تمثل تحدياً كبيراً للمطار في مرحلته الانتقالية الى الصاله الجديده، إذ تحتم على المطار مسؤولية كبرى للالتزام باستمرارية تقديم الخدمات بكفاءة عالية إلى أن يتم التشغيل الكامل للصاله الجديدة رقم 1 مشيراً إلى انه قدتم استكمال نقل رحلات 11 وجهة إلى الصاله الجديده بما يتجاوز 80 رحلة في الأسبوع لتنقل مئات المسافرين، ومن المتوقع أن يتم إضافة المزيد من الرحلات خلال الفترة المقبلة للعديد من الوجهات

لافتاً إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني سارعت إلى تنفيذ هذا المشروع الطموح الذي يُعد نقلة نوعية في سوق النقل الجوي بالمنطقة، وقفزة فريدة إلى مصاف التنافسية العالمية في سوق المطارات.

وأعرب مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي، عن شكره وتقديره لجميع العاملين بكافة الجهات العاملة بالمطار، من خلال منظومة عمل جماعي تجسّدت في روح الفريق الواحد والعمل تحت مظلة واحدة, للوصول للنجاح المطلوب وتقديم خدمات تشرف المملكة وقيادتها الرشيدة.



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