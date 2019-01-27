محمد بن مسعود - الدمام - أكدت رفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب عبّر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجومين المزدوجين بالقنابل اللذين استهدفا إحدى الكنائس بجنوب الفلبين، وأديا لسقوط عدد من القتلى والجرحى. وشدد المصدر على موقف المملكة العربية السعودية الرافض لجميع أشكال العنف والإرهاب والتطرف، مقدماً العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية الفلبين الصديق مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل. السعودية تدين هجومي الكنيسة بجنوب الفلبين وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-01-27 عبّر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجومين المزدوجين بالقنابل اللذين استهدفا إحدى الكنائس بجنوب الفلبين، وأديا لسقوط عدد من القتلى والجرحى. وشدد المصدر على موقف المملكة العربية السعودية الرافض لجميع أشكال العنف والإرهاب والتطرف، مقدماً العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية الفلبين الصديق مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل. 27 يناير 2019 - 21 جمادى الأول 1440 02:19 PM أكدت رفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب أكدت رفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب عبّر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجومين المزدوجين بالقنابل اللذين استهدفا إحدى الكنائس بجنوب الفلبين، وأديا لسقوط عدد من القتلى والجرحى. وشدد المصدر على موقف المملكة العربية السعودية الرافض لجميع أشكال العنف والإرهاب والتطرف، مقدماً العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية الفلبين الصديق مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل. ، السعودية تدين هجومي الكنيسة بجنوب الفلبين ،

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