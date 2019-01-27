، دون طبيب أو دواء.. 10 طرق لقهر "القاتل الصامت" ،

محمد بن مسعود - الدمام - يعاني منه ملايين البشر وسببه نظام غذائي غير متوازن

يعاني ملايين البشر في العالم من ضغظ الدم، الناجم في كثير من الأحيان عن النظام الغذائي غير المتوازن، مثل تناول كميات زائدة من الملح أو الأطعمة الحريفة، أو الناتج عن مشكلات صحية أخرى.

وأظهرت الأبحاث أن 1 من كل 3 أشخاص من البالغين في الولايات المتحدة، مصاب بارتفاع ضغط الدم، المعروف أيضاً باسم "القاتل الصامت". وأحد أخطاره الرئيسية هي أمراض القلب.

"سكاي نيوز عربية" استعرضت 10 طرق فعالة في متناول الجميع تقريباً، يمكنها أن تساعد في الحفاظ على توازن ضغط الدم في الجسم من دون اللجوء إلى أي أدوية أو حتى استشارة طبيب؛ وفق ما ذكره موقع "هيلث آند بريتي".

ممارسة الرياضة

كلما قمت بزيادة معدل ضربات القلب والتنفس من خلال ممارسة تمرينات بسيطة (مثل صعود الدرج أو المشي)؛ يصبح قلبك أقوى؛ مما يجعل المضخات تعمل بجهد أقل، وهذا يقلل بدوره من الضغط على الشرايين، ويقلل بالتالي من ضغط الدم.

إنقاص الوزن

ينصح الأطباء البدناء، ممن يرغبون في خفض ضغط الدم؛ بالعمل على إنقاص أوزانهم؛ لكن إن كنت لا تعاني من البدانة؛ فيجب عليك أن تهتم بممارسة التمارين الرياضية بانتظام لتجنب تراكم الدهون.

خفض الكربوهيدرات

أثبتت دراسة أجريت في العام 2010 أن الأنظمة الغذائية ذات الكربوهيدرات والسكريات المنخفضة، لها تأثير فعال في خفض ضغط الدم. ومن بين الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات؛ الأرز، والمكرونة، والخبز.

تقليل الملح

يوصي الأطباء بتناول أغذية غنية بالبوتاسيوم، مثل الحليب والسمك والموز والمشمش والبرتقال؛ من أجل تقليل تأثير الملح في الجسم؛ الأمر الذي يخفض أي توترات قد تصيب الأوعية الدموية.

تقليل الأطعمة الجاهزة

يأتي معظم الملح غير اللازم للجسم من الأطعمة المصنعة والجاهرة، مثل اللحوم والحساء المعلب، والبيتزا، والرقائق، والوجبات الخفيفة؛ فالأطعمة منخفضة الدهون عادة ما تكون عالية في الملح.

وقف التدخين

المواد الكيميائية في التبغ تزيد من ضغط الدم عن طريق إتلاف جدران الأوعية الدموية وتضييق الشرايين. وتتسبب الشرايين المتصلبة في ارتفاع ضغط الدم. وهذا ينسحب أيضاً على الأطفال الذين يتعرضون للتدخين السلبي.

الحد من الإجهاد

نحن نعيش في مجتمعات أصبحت فيها المتطلبات كثيرة؛ من العمل إلى الأسرة وحتى السياسة، والتي تساهم كلها بشكل أو بآخر في الضغط على أجهزتنا الحيوية. ومن هنا تأتي ضرورة تقليل الإجهاد من أجل صحتك.

جرب التأمل أو اليوغا

عليك ممارسة التأمل أو اليوغا؛ فهمكا يساعدانك على الحد من التوتر الناجم عن ضغط الحياة. وأثبتت الدراسات أن اليوغا والتأمل يلعبان دوراً فعالاً في تحسين ضغط الدم، وكذلك نفسية الإنسان.

تناول بعض الشوكولاتة

أظهرت نتائج الأبحاث أن الشوكولاتة السوداء تساهم في خفض ضغط الدم؛ لكن ينبغي أن تحتوي على 60% على الأقل من الكاكاو. ويعتقد أن الشوكولاتة السوداء تساعد على توسيع الأوعية الدموية.

تناول الأعشاب الطبية

تعمل الأعشاب الطبيعية -سواء تناولتها كما هي أو مغلية- على خفض ضغط الدم. ومن أبرز هذه النباتات الطبيعية: الحبة السوداء، وزيت السمسم، ومستخلصات الطماطم.