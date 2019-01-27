، الموجة الأولى قادمة .. فيضانات بتبوك والمدينة وغبار على مكة ومحافظاتها ،

محمد بن مسعود - الدمام - توقعات بأحوال جوية غير مستقرة على الشمال الغربي تتوسّع لمناطق المملكة

تواصل الأحوال الجوية غير المُستقرة تأثيرها في شمال غرب المملكة ومنطقة تبوك نهار اليوم الأحد، حيث تعبر سماء الأجزاء الشمالية من المملكة -بمشيئة الله- جبهة هوائية باردة تعمل على اشتداد هطول الأمطار وانتظامها وشمولها مناطق واسعة من المملكة.

توقعات الأمطار

وتستمر السُحب الركامية الماطرة في التشكل على منطقتَي تبوك والجوف ومناطق الحدود الشمالية، كما تمتد هذه السُحب لتشمل أجزاءً من شمال المدينة المنوّرة وشمال ووسط حائل، وتكون شدة الأمطار قوية مع تشكل السيول وربما الفيضانات على الأجزاء الغربية من تبوك والمدينة المنوّرة، والسيول المنقولة نحو السواحل، وضعيفة إلى متوسطة الشدة في باقي المناطق مع احتمال تشكل السيول بشكل محدود، ويتوقع تساقط البرديات في مختلف المناطق.

رياح قوية وغبار

يُتوقع أن تتشكل وتهب موجات غبارية واسعة النطاق خلال الأحد والإثنين والثلاثاء، وذلك بسبب تأثير المنخفض الجوي، وتتأثر المملكة يوم الأحد بجبهة هوائية دافئة تعمل على نشاط كبير على حركة الرياح الجنوبية، تُتبع بعبور جبهة باردة يوم الإثنين وهبوب رياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة.

الموجة الأولى

وأولى موجات الغبار يُتوقع أن تتشكل عصر ومساء اليوم الأحد على مدينة جدة وربما مكة المكرّمة، إضافة الى الأجزاء الشرقية من غرب المملكة، ومناطق: حائل والجوف ووسط الحدود الشمالية وشرقها، حيث تهب رياح جنوبية الى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً وتعمل على انخفاض الرؤية الأفقية بشكل كبير؛ قد تصل إلى حد انعدام تام على الرؤية الأفقية وفقاً لطقس العرب.