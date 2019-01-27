، "كفاءة الطاقة" يعرض برامجه التوعوية للترشيد بالجهات الحكومية ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال اجتماعات تنسيقية يعقدها على مدى 4 أيام على فترتين يومياً

انطلقت اليوم في مقر المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالرياض، الاجتماعات التنسيقية لممثلي الجهات الحكومية من إدارات العلاقات العامة والإعلام والتواصل؛ لعرض ومناقشة خطة تنفيذ البرامج التوعوية التي أعدها المركز؛ بهدف تعزيز الوعي بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة، ورفع كفاءتها؛ من خلال برامج ونشاطات مستدامة يتم تقديمها لمنسوبي الجهات الحكومية.

وتنعقد هذه الاجتماعات التنسيقية على مدى أربعة أيام ولفترتين يومياً، بحضور ممثليها؛ حيث سيتم عرض خطة البرامج التوعوية ومراحل تنفيذها خلال عام 2019، ودور المنسق التوعوي في كل جهة، وما ينبغي عمله لتفعيل الخطة والتنسيق في ذلك مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة.

وتنقسم الخطة التي أعدها المركز إلى 4 برامج توعوية يتم تنفيذها في كل ربع عام؛ حيث تبدأ برسائل توعوية متنوعة، ومن خلال محاضرات تقدم لمنسوبي الجهات تشرح أهمية ترشيد استهلاك الطاقة ودور منسوبي هذه الجهات، وأهمية التزامهم بترشيد استهلاك الطاقة، كما تشمل الخطة تنظيم معارض توعوية في الجهات الحكومية لتختتم في الربع الرابع من هذه السنة بحملة علاقات عامة مكثفة داخل كل جهة.

يُذكر أن المركز السعودي لكفاءة الطاقة؛ في إطار اهتمامه بتطبيق آلية ترشيد استهلاك الكهرباء في القطاع الحكومي التي وجّه المقام السامي الكريم بتنفيذها؛ يعمل على 3 مسارات إلى جانب المسار التوعوي؛ حيث تشمل الخطة المسار الفني الذي يهدف إلى إيضاح المعايير اللازمة لرفع كفاءة استهلاك الكهرباء في كل المرافق والمنشآت الحكومية القائمة وآليات تطبيقها؛ فيما يُعنى المسار الثالث بالبرامج التدريبية التي تسهم في رفع قدرات وتأهيل الكوادر البشرية المختصة في الجهات الحكومية للقيام بمهام ترشيد ورفع كفاءة الطاقة في جهاتهم.