، وطفح يتكاثر .. "بلدي جدة" يقف على مشكلات 3 أحياء ويعد برفعها للمختصين ،

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ناشد عدد من سكان أحياء التيسير والريان والحمدانية بشمال شرق محافظة جدة، المجلس البلدي بالمحافظة، الوقوف معهم في حلّ بعض المشكلات التي تعانيها تلك الأحياء.
جاء ذلك خلال جولة اللجنة المشكّلة من المجلس البلدي برئاسة عبدالله بن دخيل الله المحمدي؛ رئيس المجلس للوقوف، على أحياء التيسير والريان والحمدانية؛ حيث أبدى سكان التيسير انزعاجهم من طفح المياه وتأثيرها فيهم من الناحيتين البيئية والصحية، ومشكلة بحيرات آسنة تسبّبت في تكاثر البعوض والقوارض.
فيما استعرض سكان الحمدانية مطالبهم أمام اللجنة والمتمثلة في عدم وجود الصرف الصحي ووجود طفوحات المياه السطحية، مناشدين صيانة الشوارع والأرصفة والإنارة ومكافحة البعوض والحشرات وتصريف مياه السيول والتخلص من المستنقعات وكذلك إنارة ممشى الفروسية وعمل حدائق داخل الأحياء، وأيضاً استكمال الجسر الذي يصل إلى ملعب الجوهرة والمتوقف منذ أربع سنوات واستعرض الأهالي معاناتهم من المدخل الرئيس للحي.
من جانبه، أكّد رئيس المجلس عبدالله المحمدي؛ ، أن أحياء جدة قاطبة محل اهتمام المجلس وأن تشكيل لجنة لزيارتها تباعاً هو من صميم أعمال المجلس، مشيراً إلى أن المجلس يعمل على حل مطالب الأهالي ورفعها إلى الجهات المختصة، وقال: "المجلس وقف في فترة سابقة على عدد من الأحياء واستمع إلى شكاواهم ومطالبهم، ونعمل لإيصال صوت المواطن للجهات المختصة".
وأضاف: "تلك الجولات التي يقوم بها المجلس تهدف إلى التعرف على احتياجات المواطنين للخدمات البلدية والالتقاء بالمواطنين والاستماع إلى شكواهم ومطالبهم وتفعيل اقتراحاتهم، فبعض المطالب الأساسية هي ما نسعى إلى حلها مع الجهات المعنية التي تتمثل في السفلتة والإنارة وتحسين المداخل للأحياء، مشيراً إلى أن من صميم أعمال المجلس البلدي التفاعل مع مطالب المواطنين والوصول إلى المواقع وبحث احتياجاتهم من الخدمات البلدية والعمل على تحقيقها".
وتضم اللجنة التي شكلها المجلس كلاً من: رئيس المجلس عبدالله المحمدي؛ وعضوية عايض بن درهم؛ وسعيد الزهراني؛ وبسام أخضر؛ وكمال الحميدي.
يُذكر أن المجلس البلدي بجدة يعقد لقاءه الدوري بالمواطنين والمواطنات بالدوائر الانتخابية كافة، غداً الإثنين، بعد صلاة المغرب.
وطفح يتكاثر .. "بلدي جدة" يقف على مشكلات 3 أحياء ويعد برفعها للمختصينعبدالله الراجحي الخليج 365 2019-01-27
ناشد عدد من سكان أحياء التيسير والريان والحمدانية بشمال شرق محافظة جدة، المجلس البلدي بالمحافظة، الوقوف معهم في حلّ بعض المشكلات التي تعانيها تلك الأحياء.
جاء ذلك خلال جولة اللجنة المشكّلة من المجلس البلدي برئاسة عبدالله بن دخيل الله المحمدي؛ رئيس المجلس للوقوف، على أحياء التيسير والريان والحمدانية؛ حيث أبدى سكان التيسير انزعاجهم من طفح المياه وتأثيرها فيهم من الناحيتين البيئية والصحية، ومشكلة بحيرات آسنة تسبّبت في تكاثر البعوض والقوارض.
فيما استعرض سكان الحمدانية مطالبهم أمام اللجنة والمتمثلة في عدم وجود الصرف الصحي ووجود طفوحات المياه السطحية، مناشدين صيانة الشوارع والأرصفة والإنارة ومكافحة البعوض والحشرات وتصريف مياه السيول والتخلص من المستنقعات وكذلك إنارة ممشى الفروسية وعمل حدائق داخل الأحياء، وأيضاً استكمال الجسر الذي يصل إلى ملعب الجوهرة والمتوقف منذ أربع سنوات واستعرض الأهالي معاناتهم من المدخل الرئيس للحي.
من جانبه، أكّد رئيس المجلس عبدالله المحمدي؛ ، أن أحياء جدة قاطبة محل اهتمام المجلس وأن تشكيل لجنة لزيارتها تباعاً هو من صميم أعمال المجلس، مشيراً إلى أن المجلس يعمل على حل مطالب الأهالي ورفعها إلى الجهات المختصة، وقال: "المجلس وقف في فترة سابقة على عدد من الأحياء واستمع إلى شكاواهم ومطالبهم، ونعمل لإيصال صوت المواطن للجهات المختصة".
وأضاف: "تلك الجولات التي يقوم بها المجلس تهدف إلى التعرف على احتياجات المواطنين للخدمات البلدية والالتقاء بالمواطنين والاستماع إلى شكواهم ومطالبهم وتفعيل اقتراحاتهم، فبعض المطالب الأساسية هي ما نسعى إلى حلها مع الجهات المعنية التي تتمثل في السفلتة والإنارة وتحسين المداخل للأحياء، مشيراً إلى أن من صميم أعمال المجلس البلدي التفاعل مع مطالب المواطنين والوصول إلى المواقع وبحث احتياجاتهم من الخدمات البلدية والعمل على تحقيقها".
وتضم اللجنة التي شكلها المجلس كلاً من: رئيس المجلس عبدالله المحمدي؛ وعضوية عايض بن درهم؛ وسعيد الزهراني؛ وبسام أخضر؛ وكمال الحميدي.
يُذكر أن المجلس البلدي بجدة يعقد لقاءه الدوري بالمواطنين والمواطنات بالدوائر الانتخابية كافة، غداً الإثنين، بعد صلاة المغرب.
27 يناير 2019 - 21 جمادى الأول 1440
01:15 PM
مطالب "التيسير والحمدانية والريان" .. صيانة شوارع وتصريف وإنارة وغيرها
ناشد عدد من سكان أحياء التيسير والريان والحمدانية بشمال شرق محافظة جدة، المجلس البلدي بالمحافظة، الوقوف معهم في حلّ بعض المشكلات التي تعانيها تلك الأحياء.
جاء ذلك خلال جولة اللجنة المشكّلة من المجلس البلدي برئاسة عبدالله بن دخيل الله المحمدي؛ رئيس المجلس للوقوف، على أحياء التيسير والريان والحمدانية؛ حيث أبدى سكان التيسير انزعاجهم من طفح المياه وتأثيرها فيهم من الناحيتين البيئية والصحية، ومشكلة بحيرات آسنة تسبّبت في تكاثر البعوض والقوارض.
فيما استعرض سكان الحمدانية مطالبهم أمام اللجنة والمتمثلة في عدم وجود الصرف الصحي ووجود طفوحات المياه السطحية، مناشدين صيانة الشوارع والأرصفة والإنارة ومكافحة البعوض والحشرات وتصريف مياه السيول والتخلص من المستنقعات وكذلك إنارة ممشى الفروسية وعمل حدائق داخل الأحياء، وأيضاً استكمال الجسر الذي يصل إلى ملعب الجوهرة والمتوقف منذ أربع سنوات واستعرض الأهالي معاناتهم من المدخل الرئيس للحي.
من جانبه، أكّد رئيس المجلس عبدالله المحمدي؛ ، أن أحياء جدة قاطبة محل اهتمام المجلس وأن تشكيل لجنة لزيارتها تباعاً هو من صميم أعمال المجلس، مشيراً إلى أن المجلس يعمل على حل مطالب الأهالي ورفعها إلى الجهات المختصة، وقال: "المجلس وقف في فترة سابقة على عدد من الأحياء واستمع إلى شكاواهم ومطالبهم، ونعمل لإيصال صوت المواطن للجهات المختصة".
وأضاف: "تلك الجولات التي يقوم بها المجلس تهدف إلى التعرف على احتياجات المواطنين للخدمات البلدية والالتقاء بالمواطنين والاستماع إلى شكواهم ومطالبهم وتفعيل اقتراحاتهم، فبعض المطالب الأساسية هي ما نسعى إلى حلها مع الجهات المعنية التي تتمثل في السفلتة والإنارة وتحسين المداخل للأحياء، مشيراً إلى أن من صميم أعمال المجلس البلدي التفاعل مع مطالب المواطنين والوصول إلى المواقع وبحث احتياجاتهم من الخدمات البلدية والعمل على تحقيقها".
وتضم اللجنة التي شكلها المجلس كلاً من: رئيس المجلس عبدالله المحمدي؛ وعضوية عايض بن درهم؛ وسعيد الزهراني؛ وبسام أخضر؛ وكمال الحميدي.
يُذكر أن المجلس البلدي بجدة يعقد لقاءه الدوري بالمواطنين والمواطنات بالدوائر الانتخابية كافة، غداً الإثنين، بعد صلاة المغرب.
، وطفح يتكاثر .. "بلدي جدة" يقف على مشكلات 3 أحياء ويعد برفعها للمختصين ،
المصدر : الخليج 365
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