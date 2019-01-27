، أخصائية تجميل تحذّر من "المكملات الغذائية": هكذا نتجنب الشيخوخة ،

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حذّرت متخصّصة في التجميل، من استخدام أيّ نوع من المكملات الغذائية دون استشارة الطبيب أو عمل فحص للمعادن والفيتامينات لتجميل البشرة، مبررة أن ذلك قد يزيد من الخلل الموجود في الجسم، مطالبة بعمل الفحص لتحديد المكملات التي يحتاج إليها الجسم.
وتناولت أخصائية التجميل الدكتورة بشرى سامي الصقير؛ خلال محاضرة بعنوان "كيف تحافظين على بشرة أكثر شباباً وحيوية" في جمعية فتاة الخليج بالخُبر، أمس، جوانب عديدة لمقاومة الشيخوخة من الداخل، والمعنى الحقيقي لمقاومة الشيخوخة، مبينة أن تقارير الأمم المتحدة أفادت بأن عمر الإنسان في ازدياد على مر السنين مما يتطلب المحافظة على حيوية الجسم ومقاومة الشيخوخة التي تطورت بتقدم الطب ودخول تقنيات حديثة تمكننا من التعرف على العوامل المؤدية للشيخوخة وكيفية مقاومتها.
وأشارت "الصقير"؛ إلى أن تحليل البشرة والشعر ضروري من أجل أخذ فكرة واضحة عن مشكلات البشرة والشعر وبالتالي التوجه إلى العلاج المناسب، لافتة إلى أن التحليل ممكن أن يظهر بعض مشكلا ت البشرة المستقبلية المحتملة، وبالتالي نستطيع معالجتها مبكراً قبل ظهورها على سطح البشرة.
كما استعرضت أحدث هذه التقنيات لفحص المعادن في الجسم وتحليل البشرة والشعر، إضافة إلى أحدث تطورات مستحضرات العناية بالبشرة التي تعتمد منهجيتها على صُنع المستحضر الخاص بكل بشرة حسب احتياجاتها باستخدام مواد خام نشطة.
وأوضحت "الصقير"؛ أن عملية الشيخوخة تتم عن طريق آليتين رئيسيتن: الداخلية مثل الجينات والهرمونات ونقص المناعة، والتي لا يمكننا أن نتحكم فيها، والخارجية مثل التعرُّض للتلوث والأشعة فوق البنفسجية والتدخين والغذاء السيئ، وهذه يمكننا أن نتحكم فيها ونغيّر نمط حياتنا إلى نمط صحي يمكن أن يؤخّر الشيخوخة.
أخصائية تجميل تحذّر من "المكملات الغذائية": هكذا نتجنب الشيخوخةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-27
حذّرت متخصّصة في التجميل، من استخدام أيّ نوع من المكملات الغذائية دون استشارة الطبيب أو عمل فحص للمعادن والفيتامينات لتجميل البشرة، مبررة أن ذلك قد يزيد من الخلل الموجود في الجسم، مطالبة بعمل الفحص لتحديد المكملات التي يحتاج إليها الجسم.
وتناولت أخصائية التجميل الدكتورة بشرى سامي الصقير؛ خلال محاضرة بعنوان "كيف تحافظين على بشرة أكثر شباباً وحيوية" في جمعية فتاة الخليج بالخُبر، أمس، جوانب عديدة لمقاومة الشيخوخة من الداخل، والمعنى الحقيقي لمقاومة الشيخوخة، مبينة أن تقارير الأمم المتحدة أفادت بأن عمر الإنسان في ازدياد على مر السنين مما يتطلب المحافظة على حيوية الجسم ومقاومة الشيخوخة التي تطورت بتقدم الطب ودخول تقنيات حديثة تمكننا من التعرف على العوامل المؤدية للشيخوخة وكيفية مقاومتها.
وأشارت "الصقير"؛ إلى أن تحليل البشرة والشعر ضروري من أجل أخذ فكرة واضحة عن مشكلات البشرة والشعر وبالتالي التوجه إلى العلاج المناسب، لافتة إلى أن التحليل ممكن أن يظهر بعض مشكلا ت البشرة المستقبلية المحتملة، وبالتالي نستطيع معالجتها مبكراً قبل ظهورها على سطح البشرة.
كما استعرضت أحدث هذه التقنيات لفحص المعادن في الجسم وتحليل البشرة والشعر، إضافة إلى أحدث تطورات مستحضرات العناية بالبشرة التي تعتمد منهجيتها على صُنع المستحضر الخاص بكل بشرة حسب احتياجاتها باستخدام مواد خام نشطة.
وأوضحت "الصقير"؛ أن عملية الشيخوخة تتم عن طريق آليتين رئيسيتن: الداخلية مثل الجينات والهرمونات ونقص المناعة، والتي لا يمكننا أن نتحكم فيها، والخارجية مثل التعرُّض للتلوث والأشعة فوق البنفسجية والتدخين والغذاء السيئ، وهذه يمكننا أن نتحكم فيها ونغيّر نمط حياتنا إلى نمط صحي يمكن أن يؤخّر الشيخوخة.
27 يناير 2019 - 21 جمادى الأول 1440
01:02 PM
عرضت بمحاضرة لها أحدث تقنيات فحص معادن الجسم والشعر والبشرة
حذّرت متخصّصة في التجميل، من استخدام أيّ نوع من المكملات الغذائية دون استشارة الطبيب أو عمل فحص للمعادن والفيتامينات لتجميل البشرة، مبررة أن ذلك قد يزيد من الخلل الموجود في الجسم، مطالبة بعمل الفحص لتحديد المكملات التي يحتاج إليها الجسم.
وتناولت أخصائية التجميل الدكتورة بشرى سامي الصقير؛ خلال محاضرة بعنوان "كيف تحافظين على بشرة أكثر شباباً وحيوية" في جمعية فتاة الخليج بالخُبر، أمس، جوانب عديدة لمقاومة الشيخوخة من الداخل، والمعنى الحقيقي لمقاومة الشيخوخة، مبينة أن تقارير الأمم المتحدة أفادت بأن عمر الإنسان في ازدياد على مر السنين مما يتطلب المحافظة على حيوية الجسم ومقاومة الشيخوخة التي تطورت بتقدم الطب ودخول تقنيات حديثة تمكننا من التعرف على العوامل المؤدية للشيخوخة وكيفية مقاومتها.
وأشارت "الصقير"؛ إلى أن تحليل البشرة والشعر ضروري من أجل أخذ فكرة واضحة عن مشكلات البشرة والشعر وبالتالي التوجه إلى العلاج المناسب، لافتة إلى أن التحليل ممكن أن يظهر بعض مشكلا ت البشرة المستقبلية المحتملة، وبالتالي نستطيع معالجتها مبكراً قبل ظهورها على سطح البشرة.
كما استعرضت أحدث هذه التقنيات لفحص المعادن في الجسم وتحليل البشرة والشعر، إضافة إلى أحدث تطورات مستحضرات العناية بالبشرة التي تعتمد منهجيتها على صُنع المستحضر الخاص بكل بشرة حسب احتياجاتها باستخدام مواد خام نشطة.
وأوضحت "الصقير"؛ أن عملية الشيخوخة تتم عن طريق آليتين رئيسيتن: الداخلية مثل الجينات والهرمونات ونقص المناعة، والتي لا يمكننا أن نتحكم فيها، والخارجية مثل التعرُّض للتلوث والأشعة فوق البنفسجية والتدخين والغذاء السيئ، وهذه يمكننا أن نتحكم فيها ونغيّر نمط حياتنا إلى نمط صحي يمكن أن يؤخّر الشيخوخة.
، أخصائية تجميل تحذّر من "المكملات الغذائية": هكذا نتجنب الشيخوخة ،
المصدر : الخليج 365
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