، الرياض.. 12 مخالفة بأسواق طيبة وضبط وافدة بهوية مزورة ،

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واصل فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، حملاته التفتيشية على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها؛ للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقراراتها، وتعقب المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل.
ونفّذ الفرع بالمشاركة مع عدة جهات (متمثلة في: الدوريات الأمنية، ودوريات الضبط الميداني، وأمانة منطقة الرياض، ووحدة صحة البيئة، ووزارة التجارة) حملة كبرى استهدفت محلات المستلزمات النسائية ومحلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحلات الأواني المنزلية "بـ"اسواق طيبة".
وأسفرت الحملة عن زيارة 65 محلاً وضبط 12 مخالفة "لقرار التوطين"، وإنذار 8 محلات، والقبض على 5 وافداين من مخالفي نظام الإقامة والعمل، وتم اتخاذ الإجراءات الرسمية بحقهم، بالإضافة إلى ضبط وافدة من جنسية عربية حاولت تضليل الفِرَق التفتيشية بواسطة "هوية مزورة".
وأكد مدير عام مكتب العمل بمنطقة الرياض عبدالكريم عسيري، أن هذه الحملة المشتركة هي امتداد للحملات التفتيشية المنفذة على جميع المنشآت في كافة أحياء الرياض والمناطق والمحافظات والمراكز التابعة لها، وسيعقبها حملات مماثلة بلا توقف بالتعاون مع الجهات الشريكة؛ للتأكد والتحقق من التزام أصحاب المحلات بقرارات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المنظمة لسوق العمل.
وشدد "عسيري" على أنه وفقاً للقرارات الوزارية؛ لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات بحق المخالفين؛ سواء كانت شركات ومؤسسات أو أفراداً.
الرياض.. 12 مخالفة بأسواق طيبة وضبط وافدة بهوية مزورةذياب الشمري الخليج 365 2019-01-27
واصل فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، حملاته التفتيشية على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها؛ للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقراراتها، وتعقب المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل.
ونفّذ الفرع بالمشاركة مع عدة جهات (متمثلة في: الدوريات الأمنية، ودوريات الضبط الميداني، وأمانة منطقة الرياض، ووحدة صحة البيئة، ووزارة التجارة) حملة كبرى استهدفت محلات المستلزمات النسائية ومحلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحلات الأواني المنزلية "بـ"اسواق طيبة".
وأسفرت الحملة عن زيارة 65 محلاً وضبط 12 مخالفة "لقرار التوطين"، وإنذار 8 محلات، والقبض على 5 وافداين من مخالفي نظام الإقامة والعمل، وتم اتخاذ الإجراءات الرسمية بحقهم، بالإضافة إلى ضبط وافدة من جنسية عربية حاولت تضليل الفِرَق التفتيشية بواسطة "هوية مزورة".
وأكد مدير عام مكتب العمل بمنطقة الرياض عبدالكريم عسيري، أن هذه الحملة المشتركة هي امتداد للحملات التفتيشية المنفذة على جميع المنشآت في كافة أحياء الرياض والمناطق والمحافظات والمراكز التابعة لها، وسيعقبها حملات مماثلة بلا توقف بالتعاون مع الجهات الشريكة؛ للتأكد والتحقق من التزام أصحاب المحلات بقرارات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المنظمة لسوق العمل.
وشدد "عسيري" على أنه وفقاً للقرارات الوزارية؛ لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات بحق المخالفين؛ سواء كانت شركات ومؤسسات أو أفراداً.
27 يناير 2019 - 21 جمادى الأول 1440
12:56 PM
فِرَق العمل نفّذت جولات تفتيشية على عدة محلات وأنذرت 8 منهم
واصل فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، حملاته التفتيشية على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها؛ للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقراراتها، وتعقب المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل.
ونفّذ الفرع بالمشاركة مع عدة جهات (متمثلة في: الدوريات الأمنية، ودوريات الضبط الميداني، وأمانة منطقة الرياض، ووحدة صحة البيئة، ووزارة التجارة) حملة كبرى استهدفت محلات المستلزمات النسائية ومحلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحلات الأواني المنزلية "بـ"اسواق طيبة".
وأسفرت الحملة عن زيارة 65 محلاً وضبط 12 مخالفة "لقرار التوطين"، وإنذار 8 محلات، والقبض على 5 وافداين من مخالفي نظام الإقامة والعمل، وتم اتخاذ الإجراءات الرسمية بحقهم، بالإضافة إلى ضبط وافدة من جنسية عربية حاولت تضليل الفِرَق التفتيشية بواسطة "هوية مزورة".
وأكد مدير عام مكتب العمل بمنطقة الرياض عبدالكريم عسيري، أن هذه الحملة المشتركة هي امتداد للحملات التفتيشية المنفذة على جميع المنشآت في كافة أحياء الرياض والمناطق والمحافظات والمراكز التابعة لها، وسيعقبها حملات مماثلة بلا توقف بالتعاون مع الجهات الشريكة؛ للتأكد والتحقق من التزام أصحاب المحلات بقرارات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المنظمة لسوق العمل.
وشدد "عسيري" على أنه وفقاً للقرارات الوزارية؛ لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات بحق المخالفين؛ سواء كانت شركات ومؤسسات أو أفراداً.
، الرياض.. 12 مخالفة بأسواق طيبة وضبط وافدة بهوية مزورة ،
المصدر : الخليج 365
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