، مدير تعليم القريات يتفقد "ابتدائية حطين ومتوسطة الإمام محمد" ،

محمد بن مسعود - الدمام - للاطمئنان على سير العملية التعليمية ومستوى تحصيل الطلاب

تفقّد، صباح اليوم، مدير التعليم بالقريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي، ابتدائية حطين ومتوسطة الإمام محمد بن سعود؛ للاطمئنان على سير العملية التعليمية وبرامج رفع مستوى التحصيل الدراسي بالمدرسة.

وقام "الثبيتي" بجولة شاملة للمدرسة، شملت الفصول الدراسية ومرافق المدرسة، كما تابع مستوى التحصيل لدى الطلاب وخاصةً فيما يتعلق بحانب المهارات الأساسية.

وتم خلال الزيارة، الاجتماعُ بقائد المدرسة علي بن فنخور العنزي والمعلمين، وجرى خلال اللقاء مناقشةُ خطط تحسين المستوى العام للطلاب، بالإضافة لاطلاعه على سجلات المدرسة.

وفي ختام زيارته، وجّه الدكتور الثبيتي، زملاءه إلى مضاعفة الجهود في رعاية الطلاب، ورفع مستوى تحصيلهم، وتعزيز جوانب الإبداع لديهم؛ مقدماً شكره لقائد المدرسة ولفريق العمل معه من معلمين وإداريين؛ سائلاً الله لهم التوفيق والسداد.