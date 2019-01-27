- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
تفقّد، صباح اليوم، مدير التعليم بالقريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي، ابتدائية حطين ومتوسطة الإمام محمد بن سعود؛ للاطمئنان على سير العملية التعليمية وبرامج رفع مستوى التحصيل الدراسي بالمدرسة.
وقام "الثبيتي" بجولة شاملة للمدرسة، شملت الفصول الدراسية ومرافق المدرسة، كما تابع مستوى التحصيل لدى الطلاب وخاصةً فيما يتعلق بحانب المهارات الأساسية.
وتم خلال الزيارة، الاجتماعُ بقائد المدرسة علي بن فنخور العنزي والمعلمين، وجرى خلال اللقاء مناقشةُ خطط تحسين المستوى العام للطلاب، بالإضافة لاطلاعه على سجلات المدرسة.
وفي ختام زيارته، وجّه الدكتور الثبيتي، زملاءه إلى مضاعفة الجهود في رعاية الطلاب، ورفع مستوى تحصيلهم، وتعزيز جوانب الإبداع لديهم؛ مقدماً شكره لقائد المدرسة ولفريق العمل معه من معلمين وإداريين؛ سائلاً الله لهم التوفيق والسداد.
مدير تعليم القريات يتفقد "ابتدائية حطين ومتوسطة الإمام محمد"عبدالرحمن العازمي الخليج 365 2019-01-27
تفقّد، صباح اليوم، مدير التعليم بالقريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي، ابتدائية حطين ومتوسطة الإمام محمد بن سعود؛ للاطمئنان على سير العملية التعليمية وبرامج رفع مستوى التحصيل الدراسي بالمدرسة.
وقام "الثبيتي" بجولة شاملة للمدرسة، شملت الفصول الدراسية ومرافق المدرسة، كما تابع مستوى التحصيل لدى الطلاب وخاصةً فيما يتعلق بحانب المهارات الأساسية.
وتم خلال الزيارة، الاجتماعُ بقائد المدرسة علي بن فنخور العنزي والمعلمين، وجرى خلال اللقاء مناقشةُ خطط تحسين المستوى العام للطلاب، بالإضافة لاطلاعه على سجلات المدرسة.
وفي ختام زيارته، وجّه الدكتور الثبيتي، زملاءه إلى مضاعفة الجهود في رعاية الطلاب، ورفع مستوى تحصيلهم، وتعزيز جوانب الإبداع لديهم؛ مقدماً شكره لقائد المدرسة ولفريق العمل معه من معلمين وإداريين؛ سائلاً الله لهم التوفيق والسداد.
27 يناير 2019 - 21 جمادى الأول 1440
12:56 PM
للاطمئنان على سير العملية التعليمية ومستوى تحصيل الطلاب
تفقّد، صباح اليوم، مدير التعليم بالقريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي، ابتدائية حطين ومتوسطة الإمام محمد بن سعود؛ للاطمئنان على سير العملية التعليمية وبرامج رفع مستوى التحصيل الدراسي بالمدرسة.
وقام "الثبيتي" بجولة شاملة للمدرسة، شملت الفصول الدراسية ومرافق المدرسة، كما تابع مستوى التحصيل لدى الطلاب وخاصةً فيما يتعلق بحانب المهارات الأساسية.
وتم خلال الزيارة، الاجتماعُ بقائد المدرسة علي بن فنخور العنزي والمعلمين، وجرى خلال اللقاء مناقشةُ خطط تحسين المستوى العام للطلاب، بالإضافة لاطلاعه على سجلات المدرسة.
وفي ختام زيارته، وجّه الدكتور الثبيتي، زملاءه إلى مضاعفة الجهود في رعاية الطلاب، ورفع مستوى تحصيلهم، وتعزيز جوانب الإبداع لديهم؛ مقدماً شكره لقائد المدرسة ولفريق العمل معه من معلمين وإداريين؛ سائلاً الله لهم التوفيق والسداد.
، مدير تعليم القريات يتفقد "ابتدائية حطين ومتوسطة الإمام محمد" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مدير تعليم القريات يتفقد "ابتدائية حطين ومتوسطة الإمام محمد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.