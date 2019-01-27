ام كلثوم تحيي مهرجان شتاء طنطورة في السعودية

تجمعت الجماهير السعودية لمشاهدة سيدة الغناء العربي أم كلثوم متجسدة في مهرجان شتاء طنطورة على مسرح مرايا من خلال تقنية الهولوغرام بعد غيابها لـ40عاماً.

ونشرت إدارة المهرجان عبر حسابها الخاص على تويتر:" في ليلة من الأحلام تجسدت واقعّا، حضرت أم كلثوم على مسرح مرايا، لتصحبنا في رحلة عبر الزمن إلى ماضٍ طالما حلمنا بمعاصرة أصالته".

وبحسب موقع "سكاي نيوز"، فإن جذور تقنية الهولوغرام تعود إلى العام 1947 عندما تم التوصل للتصوير المجسم من قبل العالم دينيس جابور في محاولة منه لتحسين قوة التكبير في الميكروسكوب الإلكتروني ،لتتطور بعد ذلك لتصوير تجسمي يمتلك خاصية فريدة تمكن من إعادة تكوين صورة الأجسام بأبعادها الثلاثة في الفضاء، وتتم تلك العملية باستخدام أشعة الليزر.

وفي إطار العمل بتقنية الهولوغرام يلزم في العادة ثلاثة أشياء، هي جهاز الليزر الذي ينتج الضوء الأحمر، وهو ليزر الهليوم نيون، والعدسات، وعلى خلاف عدسات الكاميرا يكون دور العدسات في الهولوغرام تشتيت الضوء وتفريقه على مساحة من الجسم المراد تصويره، مجزئ الضوء.

واستخدمت هذه التقنية في سلسلة أفلام حرب النجوم عبر استخدام فكرة التصوير المجسم في تصوير أحد وسائل الاتصالات والتخابر الخاصة بالمستقبل.