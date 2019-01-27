إصابة 3 أشخاص وإخلاء 63 آخرين في حريق اندلع بعمارة في مكة

نجحت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، صباح اليوم الأحد، في السيطرة على حريق شب في عمارة سكنية بحي التيسير، بمكة المكرمة بعد إخلائها من السكان.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، الرائد نايف الشريف، أن بلاغًا ورد للإدارة، في نحو الساعة الخامسة من صباح اليوم، باشتعال النار في مجموعة مخلفات بداخل منور عمارة مكونة من خمسة أدوار وملحق، وقامت وحدات الإنقاذ بإخلاء ساكني العمارة المقدر عددهم بنحو ٦٣ شخصًا من إحدى الجنسيات العربية، احترازيَّا، بسبب كثافة الأدخنة المنبعثة.

وقال الرائد الشريف: «جرى إخماد الحالة والسيطرة على الحريق، وقد نجم عن الحادث إصابة ثلاثة أشخاص من ساكني العمارة، تم نقل اثنين منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وحالتهما مستقرة».

وقد باشر فريق التحقيق بالإدارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، الموقع للتعرف على مسببات الحادث.