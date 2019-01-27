العدل: محاكم المملكة تعقد 48 ألف جلسة خلال أسبوع

أعلنت وزارة العدل أن محاكم المملكة عقدت خلال الأسبوع المنصرم، نحو 48 ألف جلسة قضائية، وأصدرت ما يزيد على 17 ألف حكم قضائي، إضافة إلى أكثر من 25 ألف قرار تنفيذ صادر عن محاكم التنفيذ.

وقالت وزارة العدل، إن المرافق العدلية قدمت خلال نفس الفترة ما يزيد على 197 ألف خدمة للمستفيدين؛ تنوعت بين عمليات توثيق وتنفيذ وكذلك الخدمات التي تقدمها المحاكم.

وأشارت إلى أن إجمالي العمليات التي تم تقديمها في المحاكم كافة «دون التنفيذ» بلغ 86908 عمليات، فيما قدمت محاكم التنفيذ 47024 خدمة للمستفيدين خلال الأسبوع المنصرم، أما عمليات التوثيق فبلغت 63303 عمليات خلال الفترة ذاتها.

وبلغ إجمالي عمليات التوثيق على العقارات خلال الأسبوع المنصرم أكثر من 27 ألف عملية من إجمالي عمليات التوثيق المنفذة، إضافة إلى 36 ألف عملية لإصدار الوكالات الرقمية، فيما تم الاستغناء عن الوكالات الورقية منذ 10 ربيع الأول الماضي.