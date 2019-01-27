تنفيذ حد الحرابة في أربعة جناة بمكة المكرمة

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، تنفيذ حكم القتل -حد الحرابة- في أربعة جناة بمكة المكرمة.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان صادر عنها اليوم، إن كلًا من: علي سالم إبراهيم يحي، وعبدالباسط عبدالصمد غرسان، ويحي عايش مسعود بخيت، وياسين محمد علي -يمنيي الجنسية- أقدموا على قتل رحيم تاج غلام، باكستاني الجنسية، الذي يعمل حارسًا بمقر إحدى الشركات وسرقة ما بحوزته وكيابل الشركة.

وأشارت إلى أن سلطات الأمن تمكنت من القبض عليهم، حيث أسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب جريمتهم، وبإحالتهم إلى المحكمة العامة صدر بحقهم صك يقضي بثبوت ما نسب إليهم، ولأن ما قام به المدعى عليهم فعل محرم وضرب من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض، فقد تم الحكم بإقامة حد الحرابة عليهم، وأن يكون ذلك بقتلهم، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه بحق الجناة المذكورين، وذلك بقتلهم.

وأوضحت أنه تم تنفيذ حكم القتل حدًا بالجناة علي سالم إبراهيم يحي، وعبدالباسط عبدالصمد غرسان، ويحي عايش مسعود بخيت، وياسين محمد علي -يمنيي الجنسية- اليوم الأحد 21 / 5 /1440هـ بمدينة مكة المكرمة.

وأكدت وزارة الداخلية للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، أو يسلب أموالهم، محذرة كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.