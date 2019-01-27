انقلاب شاحنة يعطل الحركة المرورية بالدائري الرابع في مكة

الجهات المختصة تباشر الحالة..

قال المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، إن هناك كثافة مرورية بالعاصمة المقدسة – الدائري الرابع باتجاه العوالي؛ نتيجة انقلاب شاحنة. وأكد المركز الوطني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن الجهات المختصة تباشر الحالة وتعمل على إعادة الطريق إلى وضعه الطبيعي.



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