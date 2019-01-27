ضبط 33 مخالفة صحية وإغلاق 14 موقعًا شمال الرياض

استبعاد ١٩ عاملًا مخالفًا

شنت بلدية شمال مدينة الرياض، عدة حملات للرقابة على الأسواق لرصد المخالفات في المحال التجارية والمطاعم ومراقبة المعايير الصحية. وقالت أمانة منطقة الرياض في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «قامت أمانة منطقة الرياض ممثلة في بلدية شمال الرياض أثناء جولاتها اليومية الخاصة بالرقابة الصحية، برصد ٣٣ مخالفة صحية وإغلاق 14 موقعًا». وأضافت، أنه جرى: «استبعاد ١٩ عاملًا مخالفًا، كما تم ضبط مواد غذائية واستهلاكية مخالفة للمعايير الصحية واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه ذلك».

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