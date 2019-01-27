2157 موظفًا حكوميًا يلتحقون بـ87 برنامجًا تدريبيًا بمعهد الإدارة العامة

استقبل معهد الإدارة العامة اليوم (2157) موظفًا حكوميًا، للالتحاق بـ(87) برنامجًا تدريبيًا ينفذها المعهد في كل من مركزه الرئيس بالرياض وفروعه بجدة والدمام وأبها والفرع النسائي بالرياض، والفرع النسائي بالدمام.

وأوضح المتحدث الرسمي للمعهد عبدالعزيز بن إبراهيم الهدلق، أن البرامج تهدف إلى تلبية الاحتياجات التدريبية للمتدربين ورفع كفاءتهم الإنتاجية، عن طريق تزويدهم بالمعارف والمهارات والاتجاهات السلوكية الإيجابية، التي تؤدي إلى تطوير العمل الإداري.

وتتراوح مدة تنفيذ كل برنامج ما بين يومين إلى خمسة أيام, ففي المركز الرئيس للمعهد بالرياض التحق (549) موظفًا حكوميًا، بـ(25) برنامجًا تدريبيًا، وهي: إدارة الاجتماعات، إدارة نظام التشغيل Windows -محطة العمل(2)، أساسيات أمن المعلومات، أساسيات شبكات الحاسب الآلي، إعداد المراسلات، التخطيط التنفيذي، الجداول الإلكترونية (Excel)، الحسابات الختامية الحكومية، الرسم الهندسي باستخدام الأوتوكاد، العروض التقديمية (Power Point) ، القيادة الإدارية، تطوير خدمات المستفيدين، لغة الاستفسار البنائية SQL، معالجة النصوص، مهارات التعامل مع الرؤساء، مهارات التعامل مع المستفيدين، مهارات التعامل مع ضغوط العمل، مهارات التفاوض، مهارات السكرتارية الإبداعية، الاتصال الفعال في العمل، الإشراف الميداني على تنفيذ المشاريع، التنسيق الإداري، تصميم الاستبانة، ومهارات بناء فرق العمل.

كما نفذ المركز الرئيس للمعهد برنامجين موجهين ويلتحق بهما (50) متدربًا, هما: تهيئة الموظف الجديد، ومهارات الإدارة الإعلامية.

وفي فـرع المعهد بمنطقـة مكة المكرمة التحق (673) موظفًا حكوميًا، بـ(27) برنامجًا تدريبيًا، وهي: إدارة الاجتماعات، إدارة الجودة الشاملة، إدارة نظم المعلومات الصحية، أساسيات البنية التحتية لتقنية المعلومات ITIL، أساسيات أمن المعلومات، إعداد المراسلات، الإبداع الإداري، الجداول الإلكترونية (Excel)، العروض التقديمية (Power Point)، القيادة الإدارية، تحليل ومعالجة مشكلات الميزانية، تصميم المسوح الإحصائية، تنمية مهارات استخدام الإنترنت في المكتبات، معالجة النصوص، مهارات التعامل مع المستفيدين، مهارات التفاوض، مهارات متقدمة في معالجة النصوص، نظم الرقابة الداخلية، إدارة المعلومات الشخصية (Outlook) (5)، أصول المحاسبة الحكومية، الضمانات البنكية، تصميم الاستبانة، وقواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل.

كما نفذ فرع المعهد بمنطقة مكة المكرمة، (ثلاثة) برامج موجهة التحق بها (75) متدربًا, وهذه البرامج هي: إدارة المشاريع، القدرات التنفيذية للمديرين، ومهارات موظفي خدمة العملاء.

وفي فـرع المعهد بالمنطقـة الشـرقية التحق (101) موظف حكومي، بـ(أربعة) برامج تدريبية، وهي: إعداد التقارير، لغة الاستفسار البنائية SQL، الضمانات البنكية، ومؤشرات الأداء.

كما نفذ فرع المعهد بالمنطقة الشرقية برنامج (عرض ووصف البيانات في بناء التقارير) الموجه ويلتحق به (25) متدربًا.

وفي الفرع النسائي للمعهد بالرياض التحقت (286) موظفة حكومية بـ (11) برنامجًا تدريبيًا، وهي: إدارة برامج التثقيف الصحي، استراتيجيات الحكومة الإلكترونية وتطبيقاتها، إعداد وصياغة العقود، تدقيق المستندات المالية الحكومية، تصميم المسوح الإحصائية، تطوير الإجراءات والنماذج الإدارية، مهارات التعامل مع المستفيدين، إعداد التقارير الإحصائية، الأرشفة الإلكترونية، ومهارات بناء فرق العمل(2).

كما نفذ الفرع النسائي للمعهد بالرياض البرنامج الموجه (أخصائي الموارد البشرية) ويلتحق به (25) متدربة.

وفي فرع المعهد بمنطقة عسير التحق (373) موظفًا حكوميًا بـ(13) برنامجًا تدريبيًا، وهي: إدارة الاجتماعات، إدارة النزاع في بيئة العمل، إدارة الوقت، إدارة وصيانة نظام الخادم في بيئة Windows، العروض التقديمية (Power Point)، حماية الملكية العقارية للدولة، إدارة المعلومات الشخصية (Outlook)، أصول المحاسبة الحكومية، الاتصال الفعال في العمل، الأرشفة الإلكترونية، التنسيق الإداري، إنهاء الخدمة، ومؤشرات الأداء.