كراني: وجود تراكم سحابي رعدي وممطر على مناطق بالمملكة

توقّع خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، وجود تراكم سحابي رعدي وممطر، اليوم، على عدد من مناطق المملكة.

وقال كراني في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تراكم سحابي رعدي وممطر على منطقة تبوك، والحدود الشمالية، والجوف، وحائل، يمتد شرقًا حتى الشمالية الشرقية، على الوسطى، الشرقية، الغربية بأكملها وسواحلها».

وأضاف كراني: «هناك فرصة لنزول أمطار رعدية وبرد وفرصة انعدام لشبه انعدام للرؤية»، مطالبًا بأخذ الحيطة والحذر خاصة على الطرق الطويلة.

وتوقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية، على مناطق: تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والمدينة المنورة.

وأشارت هيئة الأرصاد، في تقريرها لطقس اليوم الأحد، الصادر عبر موقعها الإلكتروني، إلى نشاط في الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية، على مناطق: مكة المكرمة والرياض والشرقية، كما تكون السماء غائمة جزئيًّا على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.