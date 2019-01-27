السعودية اليوم / سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن يلتقى مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للأطفال والصراع المسلح



الرياض 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المدير التنفيذي لمركز إسناد العمليات الإنسانية المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر في مقر البرنامج بالرياض اليوم، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للأطفال والصراع المسلح "فيرجينيا جامبا".

وجرى خلال اللقاء، استعراض جهود المملكة ودول التحالف في دعم العمليات الإنسانية في اليمن، والدور الذي تقوم به قوات التحالف في تسهيل عمل المنظمات الإنسانية في اليمن في ظل الانتهاكات التي تقوم بها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

وأطلع السفير آل جابر مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة على خطط ومشروعات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن التي تقوم بها المملكة في المحافظات اليمنية.

حضر اللقاء من الجانب السعودي وحدة حماية الطفل لتحالف ودعم الشرعية في اليمن, وعدداً من المسؤولين والمهتمين في الشأن اليمني.

//انتهى//

13:52ت م

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الرياض 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المدير التنفيذي لمركز إسناد العمليات الإنسانية المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر في مقر البرنامج بالرياض اليوم، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للأطفال والصراع المسلح "فيرجينيا جامبا".وجرى خلال اللقاء، استعراض جهود المملكة ودول التحالف في دعم العمليات الإنسانية في اليمن، والدور الذي تقوم به قوات التحالف في تسهيل عمل المنظمات الإنسانية في اليمن في ظل الانتهاكات التي تقوم بها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.وأطلع السفير آل جابر مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة على خطط ومشروعات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن التي تقوم بها المملكة في المحافظات اليمنية.حضر اللقاء من الجانب السعودي وحدة حماية الطفل لتحالف ودعم الشرعية في اليمن, وعدداً من المسؤولين والمهتمين في الشأن اليمني.//انتهى//13:52ت م0073

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