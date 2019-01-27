السعودية اليوم / مجلس الشورى ينظم ورشة عمل بالتعاون مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني



الرياض 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واس

ينظم مجلس الشورى بالتعاون مع مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني مساء الثلاثاء 30 / 5 / 1440هـ ورشة عمل تحت عنوان " الصورة الذهنية للمملكة العربية

وتتمحور ورشة العمل حول تحليل الوضع الراهن للإعلام الخارجي والدبلوماسية العامة السعودية، ومعرفة مواطن قوته وضعفه ودوره في تشكيل الصورة الذهنية عن المملكة في الخارج وأثره على الدبلوماسية السعودية، وسيطرح المشاركون في الورشة استراتيجية مقترحة لتفعيل الإعلام الخارجي والدبلوماسية العامة في صناعة الصورة الذهنية للمملكة.

ويشارك في محاور ورشة العمل أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى وبعض أعضاء المجلس، بالإضافة إلى أوراق عمل يقدمها مسؤولون من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالإعلام الخارجي ومختصون من أكاديميين وإعلاميين.

يذكر أن مذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس الشورى ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في مجالات التدريب وعقد المؤتمرات ذات العلاقة باهتمامات المجلس والمواطن وكذلك التعاون بين الجانبين في مجال إعداد البحوث والدراسات ودراسات استطلاع الرأي ذات العلاقة بأعمال مجلس الشورى والتي تهتم بقضايا المجتمع وتنص مذكرة التفاهم على التعاون بين الجانبين لإيجاد آلية لتشجيع مشاركة أفراد المجتمع من خلال طرح القضايا التي تلامس همومهم ومشاركتهم بما يحقق مزيداً من التواصل بين المجلس والمجتمع ، وكذلك على التعاون بين الجانبين لإنشاء قواعد معلومات مشتركة حول ثقافة قياس اتجاهات الرأي العام.

// انتهى //

13:51ت م

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الرياض 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واسينظم مجلس الشورى بالتعاون مع مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني مساء الثلاثاء 30 / 5 / 1440هـ ورشة عمل تحت عنوان " الصورة الذهنية للمملكة العربية السعودية في ميزان الإعلام الخارجي والدبلوماسية العامة : رؤية نقدية تطويرية " وذلك في مقر المركز بالرياض، تفعيلا لمذكرة التفاهم المبرمة بين المجلس والمركز.وتتمحور ورشة العمل حول تحليل الوضع الراهن للإعلام الخارجي والدبلوماسية العامة السعودية، ومعرفة مواطن قوته وضعفه ودوره في تشكيل الصورة الذهنية عن المملكة في الخارج وأثره على الدبلوماسية السعودية، وسيطرح المشاركون في الورشة استراتيجية مقترحة لتفعيل الإعلام الخارجي والدبلوماسية العامة في صناعة الصورة الذهنية للمملكة.ويشارك في محاور ورشة العمل أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى وبعض أعضاء المجلس، بالإضافة إلى أوراق عمل يقدمها مسؤولون من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالإعلام الخارجي ومختصون من أكاديميين وإعلاميين.يذكر أن مذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس الشورى ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في مجالات التدريب وعقد المؤتمرات ذات العلاقة باهتمامات المجلس والمواطن وكذلك التعاون بين الجانبين في مجال إعداد البحوث والدراسات ودراسات استطلاع الرأي ذات العلاقة بأعمال مجلس الشورى والتي تهتم بقضايا المجتمع وتنص مذكرة التفاهم على التعاون بين الجانبين لإيجاد آلية لتشجيع مشاركة أفراد المجتمع من خلال طرح القضايا التي تلامس همومهم ومشاركتهم بما يحقق مزيداً من التواصل بين المجلس والمجتمع ، وكذلك على التعاون بين الجانبين لإنشاء قواعد معلومات مشتركة حول ثقافة قياس اتجاهات الرأي العام.// انتهى //13:51ت م0072

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