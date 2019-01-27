السعودية اليوم / رئيس مجلس الأعيان الليبي : الأغلبية في ليبيا يؤيدون إجراء الانتخابات



طرابلس 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واس

قال رئيس مجلس الأعيان الليبي محمد المبشر، أن الأغلبية في ليبيا يريدون إجراء الانتخابات، ويرون بأنها ستنهي الانقسام الحاصل.

وأوضح المبشر في تصريحات صحفية اليوم ، أن البعثة الأممية ترى أن التوافق الحقيقي لم يكتمل بعد، وأن الأطراف الليبية لم تجمع على الحل المتمثل في إجراء الانتخابات.

وأشار إلى أن مجلس الأعيان يؤكد على ضرورة إجراء الانتخابات، بشرط تعهد كافة الأطراف الداخلية والدولية على احترام النتائج، حتى لا يتكرر الخطأ مرة أخرى بنشوب النزاعات المسلحة وعدم الاعتراف بالنتائج.

// انتهى //

13:50ت م

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طرابلس 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واسقال رئيس مجلس الأعيان الليبي محمد المبشر، أن الأغلبية في ليبيا يريدون إجراء الانتخابات، ويرون بأنها ستنهي الانقسام الحاصل.وأوضح المبشر في تصريحات صحفية اليوم ، أن البعثة الأممية ترى أن التوافق الحقيقي لم يكتمل بعد، وأن الأطراف الليبية لم تجمع على الحل المتمثل في إجراء الانتخابات.وأشار إلى أن مجلس الأعيان يؤكد على ضرورة إجراء الانتخابات، بشرط تعهد كافة الأطراف الداخلية والدولية على احترام النتائج، حتى لا يتكرر الخطأ مرة أخرى بنشوب النزاعات المسلحة وعدم الاعتراف بالنتائج.// انتهى //13:50ت م0071

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