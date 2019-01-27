السعودية اليوم / بلدية محافظة تيماء تزرع 450 ألف وردة لتجميل الميادين



تبوك 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق27 يناير 2019 م واس

أنهت بلدية محافظة تيماء زراعة أكثر من 450 ألف شتلة ورد وأزهار شتوية (حوليات شتوية) في مواقع متعدّدة من المحافظة وفي شوارعها الرئيسة ضمن خطتها التجميلية.

وأوضح مدير العلاقات العامة والاعلام فواز العنزي أن البلدية ماضية في برنامج التجميل في مواقع مختلفة من المحافظة، مبيناً أن الشتلات المزروعة من مختلف أنواع الزهور والورود الشتوية "بيتوينا, والماري, جولد" بأحواض الشوارع والجزر الوسطية، وفي مواقع مختلفة من المحافظة, إضافة إلى دعم المسطحات الخضراء وزيادة رقعتها.

// انتهى //

13:43ت م

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تبوك 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق27 يناير 2019 م واسأنهت بلدية محافظة تيماء زراعة أكثر من 450 ألف شتلة ورد وأزهار شتوية (حوليات شتوية) في مواقع متعدّدة من المحافظة وفي شوارعها الرئيسة ضمن خطتها التجميلية.وأوضح مدير العلاقات العامة والاعلام فواز العنزي أن البلدية ماضية في برنامج التجميل في مواقع مختلفة من المحافظة، مبيناً أن الشتلات المزروعة من مختلف أنواع الزهور والورود الشتوية "بيتوينا, والماري, جولد" بأحواض الشوارع والجزر الوسطية، وفي مواقع مختلفة من المحافظة, إضافة إلى دعم المسطحات الخضراء وزيادة رقعتها.// انتهى //13:43ت م0065

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