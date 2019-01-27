السعودية اليوم / أمير القصيم يستقبل رئيس محكمة التنفيذ ببريدة ومساعده الجديد



بريدة 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم، رئيس محكمة التنفيذ ببريدة الشيخ فوزان الفوزان، يرافقه مساعده الشيخ خالد السليم، الذين قدما للسلام على سموه بمناسبة تعيين الشيخ خالد السليم مساعداً لرئيس محكمة التنفيذ ببريدة.

وهنأ سمو أمير القصيم الشيخ السليم على هذه الثقة، منوهاً بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظها الله ـ، من دعم واهتمام بالقضاء والقضاة, مؤكداً أن تطبيق شريعة الله وسنة نبيه محمد صلّ الله عليه وسلّم يضمن تحقيق العدالة بين الجميع، لافتاً الانتباه إلى أن العدل بين الناس نهج هذه الدولة المباركة، ولا يمكن أن تحيد عنه أبداً، متمنياً سموه للشيخ السليم التوفيق والسداد في مجال عمله.

من جهته قدّم الشيخ السليم شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على دعم وتوجيهات سموه لخدمة المنطقة وأهلها، ولتحقيق العدالة بين الناس، مثمناً متابعة واهتمام سموه للمحكمة ومنسوبيها، مفيداً أن ذلك أسهم في النهوض بأدائها لمختلف مهامها وواجباتها.

// انتهى //

13:22ت م

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بريدة 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم، رئيس محكمة التنفيذ ببريدة الشيخ فوزان الفوزان، يرافقه مساعده الشيخ خالد السليم، الذين قدما للسلام على سموه بمناسبة تعيين الشيخ خالد السليم مساعداً لرئيس محكمة التنفيذ ببريدة.وهنأ سمو أمير القصيم الشيخ السليم على هذه الثقة، منوهاً بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظها الله ـ، من دعم واهتمام بالقضاء والقضاة, مؤكداً أن تطبيق شريعة الله وسنة نبيه محمد صلّ الله عليه وسلّم يضمن تحقيق العدالة بين الجميع، لافتاً الانتباه إلى أن العدل بين الناس نهج هذه الدولة المباركة، ولا يمكن أن تحيد عنه أبداً، متمنياً سموه للشيخ السليم التوفيق والسداد في مجال عمله.من جهته قدّم الشيخ السليم شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على دعم وتوجيهات سموه لخدمة المنطقة وأهلها، ولتحقيق العدالة بين الناس، مثمناً متابعة واهتمام سموه للمحكمة ومنسوبيها، مفيداً أن ذلك أسهم في النهوض بأدائها لمختلف مهامها وواجباتها.// انتهى //13:22ت م0055

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