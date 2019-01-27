شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" يوجه رسالة للمعلمين بشأن "العلاوة السنوية" والان مع التفاصيل
جاء ذلك تعليقاً على إيداع العديد من الجهات الحكومية، رواتب موظفي الدولة اليوم الأحد بزيادة «علاوة سنوية» لمدة 6 أيام فقط مع راتب الشهر الحالي، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً بين العاملين في الدولة.
وكان أكبر قطاع أعاد العلاوة لمدة ستة أيام مع راتب الشهري لهذا الشهر قطاع «التعليم» حيث ستصرف العلاوة بكاملها مع الشهر القادم، وسط مطالبات بضرورة عمل الجهات الحكومية بصرف العلاوة كاملة لهذا الشهر بأثر رجعي باعتبار أن الرواتب تصرف بالميلادي، وهناك تعليمات من الجهات العليا بأن يكون احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية، وما في حكمها لجميع العاملين في الدولة، وصرفها بما يتوافق مع السنة المالية للدولة المحددة.
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