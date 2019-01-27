شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة الدبيان" تصدح بقصائدها في الجناح السعودي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب والان مع التفاصيل

أقام الصالون الثقافي بالجناح السعودي، المشارك ضمن فعاليات الدورة الخمسين أمسية شعرية للشاعرة السعودية حياة حمد الدبيان، ألقت فيها العديد من القصائد منها الوطنية والاجتماعية، في حضور الملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة الدكتور خالد بن عبد الله النامي.

وخلال الأمسية، أكدت الشاعرة "الدبيان"، أن الشعر السعودي يعيش صحوة قوية ليس بالنسبة للرجل بل أيضا بالنسبة للمرأة السعودية، لافتة إلى أن هناك حراك ثقافي تعيشه المرأة السعودية، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن جناح المملكة جاء مشرف واستطاع أن يقدم الثقافة السعودية بالشكل الذي يليق بالتطور الكبير الذي تعيشه للمملكة في شتى المجالات

كما أشادت بالمشاركة القوية للجناح السعودي في معرض دولي بحجم معرض القاهرة الدولي، لافتة إلى أن الكاتب والكتاب السعودي أصبح يتمتع بسمعة قوية في جميع المحافل الثقافية الدولية، موضحة أن دور النشر السعودية المشاركة في معرض الكتاب هذا العام جسدت بصدق ثقافة وتراث المملكة وقدمته بشكل لائق لجمهور معرض القاهرة للكتاب.