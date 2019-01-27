السعودية | في مخالفة للأمر الملكي وزارات تصرف #العلاوة السنوية بالهجري

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:11 مساءً, 27 يناير 2019 م

المناطق-الرياض

ظهرت مع صباح اليوم موجة غضب شديدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة بين شريحة المعلمين الذين اكتشفوا أن الرسائل التي وصلتهم صباح اليوم حول إيداع الراتب في حساباتهم البنكية كشفت عدم إضافة العلاوة كاملة واقتصارها على عدد “6” أيام فقط من الشهر الهجري ربيع الأخر.

ومما زاد الغضب ان بعض الوزارة صرفت رواتب موظفيها كاملة بعد إضافة العلاوة تماشياً مع الأمر الملكي الذي نص على صرف الرواتب وفقاً للتاريخ الميلادي وكذلك العلاوة.

الأغرب من ذلك وهو ما زاد من موجة الغضب تغريدة للمتحدث باسم وزارة التعليم الذي كتب فيها: “رواتب الموظفين التي نزلت هذا اليوم الأحد الموافق 1440/5/21 هي رواتب شهر ربيع الآخر 1440 هـ، واحتساب العلاوة السنوية لهذا العام يبدأ من 1 يناير 2019 م، الذي يوافق 1440/4/25، وبالتالي تم صرف استحقاق 6 أيام فقط من العلاوة مع الرواتب.

وفي خضم المطالبات بمعاقبة المتسببين أكد بعض المغردين الذين اطلقوا هاشتاقاً بعنوان #العلاوة_السنوية أن حساب الراتب بالأشهر الميلادية لذا جاء الأمر الملكية بصرف العلاوة مع مطلع كل عام ميلادي جديد وليس بالهجري.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله قد أصدره أمره الكريم الذي جاء فيه تصرف العلاوة السنوية للمواطنين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين لهذه السنة المالية ( 1439 / 1440هـ ) اعتباراً من 14 / 4 / 1439هـ الموافق 1 / 1 / 2018م.