السعودية | مغردون: التعليم تتلاعب بالأنظمة وتصرف العلاوة 6 أيام فقط

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 12:23 مساءً, 27 يناير 2019 م المناطق_الرياض عبر عدد من الموظفين بوزارة التعليم عن غضبهم عبر موقع التواصل “تويتر” مغردين بأن “الموارد البشرية في #وزارة_التعليم تتلاعب بالأنظمة وتصرف العلاوة 6 أيام فقط حسب التاريخ الهجري بالرغم أن الأمر الملكي واضح وصريح والرواتب اصبحت حسب الأشهر الميلادية فإما ان تنزل العلاوة كاملة أو تحسب حسب التاريخ الهجري من بداية شهر محرم 1440هـ بأثر رجعي”.

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