شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الشاعر “ضاوي” يحتفل بزواج أبنه “زياد” والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:12 مساءً, 27 يناير 2019 م المناطق_الدمام احتفل الشاعر ضاوي بن عايص العصيمي بزواج إبنه “زياد” وسط حضور الشيوخ والشعراء والأقارب ونخبة من أفراد المجتمع. تهانينا لشاعر ضاوي بمناسبة زواج أبنه.

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | الشاعر “ضاوي” يحتفل بزواج أبنه “زياد” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.