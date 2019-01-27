شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني تبوك» يحذر من الأمطار والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبد العزيز بن فرحان الشمري أن منطقة تبوك وخاصة مدينة تبوك والوجه والمويلح وشرما ونيوم والبدع وتيماء والأجزاء المجاورة لها قد تشهد - بمشيئة الله - وبناءً على ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة, هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول, مشيراً إلى أن فرق الدفاع المدني وعلى ضوء ذلك تعلن عن استمرار جاهزيتها تحسباً لأي طارئ - لا قدر الله -.
ودعا الشمري المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بجوانب السلامة والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه والأودية والشعاب، وعدم المجازفة في عبور تلك الأودية والسيول، منوهاً بضرورة الحرص على متابعة النشرات الجوية باستمرار من خلال جميع حسابات التواصل الخاصة بالدفاع المدني والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، متمنياً للجميع السلامة.
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