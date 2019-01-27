شكرا لقرائتكم إتلاف 419 كجم أغذية غير صالحة للاستهلاك داخل مستودع بالمدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - ضبطت بلدية أحد التابعة لأمانة منطقة المدينة المنورة مستودعاً داخل أحد المنازل يتم فيه تخزين المواد الغذائية وإعدادها بشكل مخالف. وجرى إتلاف أكثر من 419 كيلوجراماً من المواد غير الصالحة للاستهلاك الآدمي مع تطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحق المنشأة المخالفة.

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