- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم فيديو.. الزعاق: دفء المربعانية أثَّر على إنتاج الفقع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - قال خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إن أجدادنا كانوا يستبشرون إذا تجمد الماء بالمربعانية.
وأضاف أن ذلك بسبب أن التجمد يغذي الأرض ويعيطيها القوة والمتانة بإنبات الربيع الحافل بكل شيء بما ذلك الكمأة.
وأضاف الزعاق أن المربعانية الماضية كانت دافئة ولذلك أثرت على إنتاج الفقع.
مختارات
- الليلة إيداع العلاوة السنوية.. هل ستكون كاملة لهذا الشهر ؟
-
- انطلاقة همثون على قناة دال .. هنا التردد ورابط البث المباشر
هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. الزعاق: دفء المربعانية أثَّر على إنتاج الفقع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.