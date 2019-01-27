شكرا لقرائتكم فيديو.. الزعاق: دفء المربعانية أثَّر على إنتاج الفقع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - قال خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إن أجدادنا كانوا يستبشرون إذا تجمد الماء بالمربعانية.

وأضاف أن ذلك بسبب أن التجمد يغذي الأرض ويعيطيها القوة والمتانة بإنبات الربيع الحافل بكل شيء بما ذلك الكمأة.

وأضاف الزعاق أن المربعانية الماضية كانت دافئة ولذلك أثرت على إنتاج الفقع.



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