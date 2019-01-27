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شكرا لقرائتكم الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية على حائل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أهالي منطقة حائل من التقلبات الجوية خلال الساعات المقبلة.
تشمل الحالة بقعاء، الغزالة، الشنان، الحائط، السليمي، الشملي، بارق، سميراء، والأجزاء المجاورة، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح مشطة مثيرة للأتربة؛ وقد تؤدي لجريان السيول.
وأوضحت الأرصاد أن الحالة ستبدأ بدءًا من اليوم الأحد الموافق 27/1/2019 من الساعة 14.00 للساعة 18.00 من اليوم الاثنين الموافق 28/1/201.
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