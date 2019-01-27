الان تتابع أزمة نون كوم تدفع بإدارتها للقاء مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

عقد رئيس مجلس إدارة اعمار العقارية ومؤسس منصة نون. كوم محمد العبار اجتماعًا مع المشاهير السعوديين عبر منصات التواصل الاجتماعي يوم أمس السبت ، حيث تم إرسال دعوة إلى أكثر من أربعين شخصية من مواقع التواصل الاجتماعي لحضور حفل الغداء للحديث عن الاستثمارات التجارية .

وتأتي هذه الدعوة بعد الحملة الإعلامية التي تعرضت لها نون.كوم قبيل أسابيع من الآن بسبب تغريده نُشرت في تويتر لأحد عملائها يشكو من سوء خدمات ما بعد البيع عبر المنصة وما تلاها من أصداء سلبية تسببت في فقدان الثقة لدى المستهلك السعودي بسبب سوء التعامل من قبل خدمات العملاء حيث تفاعل المغردون عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مع هذه الحملة وطرح العديد من المغردين تجاربهم السيئة مع المنصة من عدم تجاوب وتقصير.

وطالب العبار خلال حديثه مع المؤثرين بتشكيل اتحاد وتعاون مستمر معهم عبر منصة نون.كوم لمثيلهم وتقديمهم كوجوه إعلامية للمنصة.

وطالب متابعون الجهات المعنية بمتابعة الدعايات المباشرة وغير المباشرة التي يقوم بها مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي والمؤثرين للشركات والمنتجات والتي قد تتضمن تضليلا للمستهلك وتحسينا لصورة منتجات رديئة يتضرر معها المستهلك.