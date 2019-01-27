شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني تبوك» يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر جراء الأمطار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (تبوك)

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك إلى أخذ الحيطة والحذر عند هطول الأمطار وجريان الأودية التي من المتوقع أن تشهدها المنطقة، بدءًا من فجر هذا اليوم (الأحد) وتستمر حتى المساء.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبد العزيز بن فرحان الشمري أن منطقة تبوك وخصوصاً مدينة تبوك والوجه والمويلح وشرما ونيوم والبدع وتيماء والأجزاء المجاورة لها قد تشهد بناءً على ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول، مشيراً إلى أن فرق الدفاع المدني وعلى ضوء ذلك تعلن عن استمرار جاهزيتها تحسباً لأي طارئ - لا قدر الله -.

ودعا الشمري المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بجوانب السلامة والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه والأودية والشعاب، وعدم المجازفة في عبور تلك الأودية والسيول، منوهاً بضرورة الحرص على متابعة النشرات الجوية باستمرار من خلال جميع حسابات التواصل الخاصة بالدفاع المدني والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، متمنياً للجميع السلامة.