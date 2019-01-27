شكرا لقرائتكم خبر عن «الهيئة السعودية للمهندسين»: السجن وغرامة المليون تترصد مرتكبي هذه المخالفات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أوضحت الهيئة السعودية للمهندسين عقوبة بعض المخالفات المهنية. أوضحت الهيئة السعودية للمهندسين عقوبة بعض المخالفات المهنية. ولفتت الهيئة في تغريدة بـ«تويتر» اليوم (الأحد) إلى أن «تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو الايهام دعائيا إو إعلانيا بأحقية مزاولة المهنة، أو انتحال لقب من ألقاب الدرجات المهنية»، جميعها مخالفات يعاقب مرتكبيها بغرامة لاتزيد على مليون ريال وبالسجن مدة لا تزيد على سنة، أو بإحدى هاتين العقويتين.



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