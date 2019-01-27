تعرف على حقك في حال قام أحدهم بتصوير هويتك الوطنية

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) استمراراً لحملاتها التوعوية أوضحت جمعية حماية المستهلك أنه لا يجوز تصوير بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة تصويراً يحاكي الأصل من حيث الشكل والحجم والألوان والتغليف بحيث تبدو الصورة مماثلة للأصل. استمراراً لحملاتها التوعوية أوضحت جمعية حماية المستهلك أنه لا يجوز تصوير بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة تصويراً يحاكي الأصل من حيث الشكل والحجم والألوان والتغليف بحيث تبدو الصورة مماثلة للأصل. وأشارت في تغريدة بـ«تويتر» اليوم (الأحد)، إلى أن من يقومون بهذا العمل يكونون عرضة للجزاء ويشمل الجزاء صاحب الوثيقة، ومن قام بتصويرها.



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.