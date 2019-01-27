شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ حد الحرابة في 4 جناة بمكة المكرمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

نفذت وزارة الداخلية اليوم (الأحد) حد الحرابة في أربعة جناة بمكة المكرمة، لارتكابهم جريمة القتل والسرقة.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها أنها قبضت على كل من علي سالم إبراهيم يحي، وعبد الباسط عبد الصمد غرسان، ويحي عايش مسعود بخيت، و ياسين محمد علي (يمنيي الجنسية)، لإقدامهم على قتل رحيم تاج غلام (باكستاني الجنسية)، الذي كان يعمل حارساً بمقر إحدى الشركات وسرقة ما بحوزته وكيابل الشركة.

وذكرت الوزارة أن التحقيق مع الجناة أسفر عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب جريمتهم، وبإحالتهم إلى المحكمة العامة صدر بحقهم صك يقضي بثبوت ما نسب إليهم، ولأن ما قام به المدعى عليهم فعل محرم وضرب من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض، فقد تم الحكم بإقامة حد الحرابة عليهم، وأن يكون ذلك بقتلهم، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.

وأكدت وزارة الداخلية حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، أو يسلب أموالهم محذرة في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.