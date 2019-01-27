شكرا لقرائتكم خبر عن «تفاوت فهم القرار» يحرم 510 آلاف معلم ومعلمة من علاوة 24 يوماً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد سعيد الزهراني (الطائف)

حرم تفسير موظفين في وزارة التعليم لقرار صرف العلاوة السنوية هذا العام، 510 آلاف معلم ومعلمة من 24 يوم من علاوة 2019م، للشهر الحالي.. في الوقت نفسه صرفت غالبية الجهات الحكومية العلاوة كاملة، تنفيذا للأمر الملكي الكريم القاضي بذلك. وبين الصحة والتعليم كأكبر قطاعين حكوميين من حيث عدد الموظفين، تفاوت فهم الأمر الملكي لصرف العلاوة. في حين تبرأت وزارة الخدمة المدنية من ذلك، وحملت الجهات الحكومية مسئولية صرف العلاوة، وأكدت أن صرف العلاوة السنوية يكون عبر الجهات الحكومية.

هذا وأوضح متحدث وزارة التعليم مبارك العصيمي مبررا لصرف 6 أيام فقط قائلا: رواتب الموظفين التي نزلت هذا اليوم (الأحد) الموافق 1440/5/21هـ، هي رواتب شهر ربيع الآخر 1440هـ، واحتساب العلاوة السنوية لهذا العام يبدأ من 1 يناير 2019م الذي يوافق 1440/4/25، وبالتالي تم صرف استحقاق 6 أيام فقط من العلاوة مع الرواتب، في حين أوضحت الصحة أنها نفذت الأمر الملكي بصرف العلاوة كاملة بدون استقطاع منها. وقال مصدر مطلع بوزارة الصحة لـ«الخليج 365»: أن الوزارة نفذت الأمر الملكي، حسب ما هو واضح، بصرف العلاوة كاملة لهذا الشهر, والتي ستسمر في رواتب الموظفين، وعن آلية احتسابها، قال المصدر: لا يوجد آلية، كل ما في الأمر تم تنفيذ القرار, وأضاف: كان يمكن شرح الآلية لو كان هناك استقطاع منها.

من جهته أوضح ناصر المنيف المتخصص في علم الإدارة، ومستشار موارد بشرية بوزارة التعليم حول ذلك: بأنه تباينت القطاعات الحكومية في احتساب بداية صرف العلاوة. بعضها صرف العلاوة كـ”فروقات” لمدة 6 أيام فقط مع راتب يناير بحجة أن الرواتب لا تزال بالتاريخ الهجري، بينما تصرف بالتاريخ الميلادي في حين قطاعات أخرى صرفت العلاوة بالكامل، موضحةً أن التعليمات واضحة بإعادة العلاوة اعتباراً من 1 يناير 2019

وقال على حسابه الشخصي: لا أتصور بأن الجهات الحكومية التي صرفت العلاوة كفروقات 6 أيام فقط من شهر يناير لديها مستند نظامي بذلك !! صرف الراتب يكون عن الشهر الأول من السنة المالية 2019، والتعليمات واضحة بإعادة العلاوة اعتباراً من 1 يناير 2019، ومن ثم فالإجراء الصحيح إعادة العلاوة بالكامل مع الراتب الحالي.

هذا وتصدر هاشتاق العلاوة السنوية الترند بتويتر منذ ساعات الصباح الأولى اليوم (الأحد)، وأصبح قضية ونقاش الكثير.. في ظل التفاوت في فهم القرار الملكي الذي ينص على أن تصرف العلاوة السنوية للسنة المالية الحالية اعتبارا من 14 / 4 / 1439هـ، 1 / 1 / 2018 م، وإعادة صرف العلاوة السنوية بوضعها واجراءاتها السابقة نفسها.

وتساءل منسوبي التعليم الذين حرموا من 24 يوم علاوة هذا الشهر.. لماذا علاوة 2018 اعتمدت 1/1 ونزلت يوم 27/1 كاملة، و‏علاوة 2019 اعتمدت 1/1 ونزلت يوم 27/1 فقط 6 أيام !!

وقالوا: اذا كانت بالهجري فلنا اربعه شهور مستحقين العلاوة، واذا بالميلادي فلنا 27 يوم مستحقين العلاوة، وأن ما يحصل مخالف للأمر الملكي الذي نص على اعتماد التاريخ الميلادي لصرف رواتب موظفي الدولة. هذا وبحسب تعميم لوكيل وزارة التعليم للموارد البشرية بدر البريدي، يؤكد فيه منح الموظفين والمستخدمين والعاملين على بند الأجور، وشاغلي وظائف أعضاء هيئة التدريس والوظائف التعليمية في وزارة التعليم العلاوة السنوية للمستحقين وفق النظام، وذلك بنقلهم إلى الدرجة التالية للدرجة المثبتين عليها، وفق سلم رواتب الموظفين والمستخدمين والمعينين، على بندر الأجور، وسلم أعضاء هيئة التدريس، والوظائف التعليمية، وجاء في التعميم الذي تم تداوله أمس بشكل كبير، تأكيدا على أحقية منسوبي التعليم بالعلاوة كاملة، جاء فيه أنه يستثنى من ذلك فقط من صدر له قرار حرمان العلاوة السنوية، ويكون ذلك اعتبارا من: 1 / 1 / 2019, الموافق: 25 / 4 / 1440هـ.