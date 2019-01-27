شكرا لقرائتكم خبر عن مشعل بن ماجد يرعى الحفل الختامي لمسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

يرعى محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، الثلاثاء القادم، الحفل الختامي لمسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم في دورتها العاشرة، بمشاركة 21 جامعة وكلية ومدرسة أهلية وحكومية على مستوى المحافظة.

وتهدف المسابقة، التي سيكرّم الأمير مشعل بن ماجد خلالها الفائزين والفائزات بجوائزها في فروعها الأربعة، وشهدت في سنواتها التسع الماضية إقبالاً كبيراً من طلاب وطالبات التعليم في محافظة جدة، إلى رفع مستوى الفائدة المتحققة لحفظة القرآن الكريم ليكونوا طلاباً واعين ووسطيين في أفكارهم وسلوكهم.

من جانب آخر، قدّم مدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان الشكر لمحافظ جدة على رعايته الحفل واهتمامه بالمسابقة ولجميع العاملين بها.