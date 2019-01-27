شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني مكة»: اختناق 3 مقيمين بحريق «عمارة التيسير» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد اللحياني (مكة المكرمة) تباشرت فرق التحقيق بإدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة مع الجهات المعنية لمعرفة اسباب الحريق الذي اندلع فجر اليوم (الأحد)، وبحسب المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، الذي أوضح أن مركز العمليات الموحد تلقى بلاغا مفاده: وقوع حادث حريق في عمارة بحي التيسير، وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في مجموعة مخلفات بداخل منور عمارة مكونه من خمسة أدوار وملحق، تم إخلاء ساكني العمارة احترازيا عن طريق وحدات الإنقاذ نتيجة لكثافة الأدخنة المنبعثة والمقدر عددهم بـ (63) شخصاً من إحدى الجنسيات العربية، وجرى إخماد الحالة والسيطرة على الحريق وأبان الشريف أنه نجم عن الحادث إصابة ثلاثة أشخاص من ساكني العمارة، جرى نقل اثنين منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وحالتهم مستقرة، وأوضح المتحدث الشريف أن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث تنسيقا مع الجهات المعنية، ونبه الشريف إلى كافة الاخوة المواطنين والمقيمين إلى أهمية ملاحظة الأخذ بأسباب السلامة والوقاية من مسببات الحوادث خاصة المواد القابلة للاشتعال في المواقع السكنية.



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