، "مدني المدينة" يحذّر: اختاروا الأماكن المناسبة لنصب الخيام ،

محمد بن مسعود - الدمام - دعا إلى الالتزام بالتعليمات والإرشادات وعدم قطع الأودية

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، الإخوة المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر من التقلبات الجوية التي ستشهدها المنطقة؛ فقد أشارت توقعات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى حالة جوية ماطرة تتأثر بها كثير من أجزاء المنطقة ومحافظاتها، وقد يعرضهم للأخطار بسبب السيول، والأخذ بوسائل وتعليمات السلامة أثناء التنزه واختيار الأماكن المناسبة لنصب الخيام، بعيداً عن الأودية ومجاري السيول، وعدم المجازفة بقطع الأودية أو النزول إليها، واختيار الأماكن المرتفعة وسفوح الجبال، بعيداً عن الأودية، والابتعاد عن المستنقعات المائية والمياه الراكدة.

وتهيب مديرية الدفاع المدني بقائدي المركبات، الانتباه أثناء التنقل عبر الطرق الزراعية بين المحافظات والمراكز والقرى والهجر، والتأكد من سلامة الطرق بعد الأمطار الأخيرة، واتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني التي تصدر في حينها.

وتؤكد المديرية أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تجهيز مواقع الإسناد بالمعدات والآليات والقوى البشرية بالمدينة المنورة والإدارات الخارجية بالمحافظات وتطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول، بالتنسيق مع الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.