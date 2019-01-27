، الشرقية .. مستشفى السعيرة ينقذ رضيعاً عَلِقت قطعة معدنية بأنفه ،

محمد بن مسعود - الدمام - حضر برفقة ذويه إلى المستشفى وهو يعاني صعوبة في التنفس

نجح الفريق الطبي بقسم الإسعاف والطوارئ بمستشفى السعيرة، في إنقاذ رضيع يبلغ من العمر سنتين عَلِقت قطعة معدنية بأنفه.

وكان الطفل قد حضر برفقة ذويه إلى المستشفى وهو يعاني صعوبة في التنفس، وبعد إجراء الفحوص الأولية تبيّن وجود جسم غريب بالأنف تسبّب في صعوبة التنفس وعدم استقرار حالته الصحية.

تمكّن الفريق الطبي من استخراج الجسم الغريب عبر المنظار بأمان، واتضح أنه عبارة عن قطعة خرز معدنية، بعد ذلك استقرت حالة الطفل الصحية وخرج من المستشفى وهو بصحة جيدة.