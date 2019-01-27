محمد بن مسعود - الدمام - حاولت الهبوط وارتطمت بالأرض ومقتل 3 من طاقمها نشر نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظات تحطم القاذفة الروسية بعيدة المدى "تو- 22 إم3" أثناء هبوطها بمطار أولينغورسك بمقاطعة مورمانسك في الدائرة القطبية الشمالية، وانشطارها إلى نصفين. وحسب موقع "روسيا اليوم"، يُظهر الفيديو محاولة القاذفة الاستراتيجية الهبوط وارتطامها بالأرض؛ مما أدى إلى تحطمها وانقسامها إلى نصفين. وأفادت مصادر عسكرية الثلاثاء الماضي، بأن قاذفة الصواريخ والقنابل الاستراتيجية من نوع "تو- 22 إم3" والتي تفوق سرعتها سرعة الصوت، تحطمت، وقتل 3 من طاقمها، الذي كان يتكون من 4 أشخاص. بالفيديو.. قاذفة نووية روسية تنشطر بطريقة مرعبة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-27 نشر نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظات تحطم القاذفة الروسية بعيدة المدى "تو- 22 إم3" أثناء هبوطها بمطار أولينغورسك بمقاطعة مورمانسك في الدائرة القطبية الشمالية، وانشطارها إلى نصفين. وحسب موقع "روسيا اليوم"، يُظهر الفيديو محاولة القاذفة الاستراتيجية الهبوط وارتطامها بالأرض؛ مما أدى إلى تحطمها وانقسامها إلى نصفين. وأفادت مصادر عسكرية الثلاثاء الماضي، بأن قاذفة الصواريخ والقنابل الاستراتيجية من نوع "تو- 22 إم3" والتي تفوق سرعتها سرعة الصوت، تحطمت، وقتل 3 من طاقمها، الذي كان يتكون من 4 أشخاص. 27 يناير 2019 - 21 جمادى الأول 1440 11:57 AM حاولت الهبوط وارتطمت بالأرض ومقتل 3 من طاقمها حاولت الهبوط وارتطمت بالأرض ومقتل 3 من طاقمها نشر نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظات تحطم القاذفة الروسية بعيدة المدى "تو- 22 إم3" أثناء هبوطها بمطار أولينغورسك بمقاطعة مورمانسك في الدائرة القطبية الشمالية، وانشطارها إلى نصفين. وحسب موقع "روسيا اليوم"، يُظهر الفيديو محاولة القاذفة الاستراتيجية الهبوط وارتطامها بالأرض؛ مما أدى إلى تحطمها وانقسامها إلى نصفين. وأفادت مصادر عسكرية الثلاثاء الماضي، بأن قاذفة الصواريخ والقنابل الاستراتيجية من نوع "تو- 22 إم3" والتي تفوق سرعتها سرعة الصوت، تحطمت، وقتل 3 من طاقمها، الذي كان يتكون من 4 أشخاص. ، بالفيديو.. قاذفة نووية روسية تنشطر بطريقة مرعبة ،

المصدر : الخليج 365

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