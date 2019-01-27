السعودية اليوم / الأمير فيصل بن بندر يستقبل القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالرياض



الرياض 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبة بقصر الحكم اليوم، القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالرياض مارتينا سترونغ .

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية, ومناقشة عدد من الموضوعات المشتركة .

‏// انتهى //

11:58ت م

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الرياض 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبة بقصر الحكم اليوم، القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالرياض مارتينا سترونغ .وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية, ومناقشة عدد من الموضوعات المشتركة .‏// انتهى //11:58ت م0040

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