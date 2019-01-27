

جدة 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واس

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة , الثلاثاء المقبل , الحفل الختامي لمسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم في دورتها العاشرة, بمشاركة 21 جامعة وكلية ومدرسة أهلية وحكومية على مستوى المحافظة.

وتهدف المسابقة , التي سيكرّم سموه خلالها الفائزين والفائزات بجوائزها في فروعها الأربع , وشهدت في سنواتها التسع الماضية إقبالاً كبيراً من طلاب وطالبات التعليم في محافظة جدة , إلى رفع مستوى الفائدة المتحققة لحفظة القرآن الكريم ليكونوا طلاباً واعين ووسطيين في أفكارهم وسلوكهم.

من جانب آخر , قدّم معالي مدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان الشكر لسمو محافظ جدة على رعايته الحفل واهتمامه بالمسابقة ولجميع العاملين بها.

// انتهى //

11:33ت م

0036



جدة 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة , الثلاثاء المقبل , الحفل الختامي لمسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم في دورتها العاشرة, بمشاركة 21 جامعة وكلية ومدرسة أهلية وحكومية على مستوى المحافظة.وتهدف المسابقة , التي سيكرّم سموه خلالها الفائزين والفائزات بجوائزها في فروعها الأربع , وشهدت في سنواتها التسع الماضية إقبالاً كبيراً من طلاب وطالبات التعليم في محافظة جدة , إلى رفع مستوى الفائدة المتحققة لحفظة القرآن الكريم ليكونوا طلاباً واعين ووسطيين في أفكارهم وسلوكهم.من جانب آخر , قدّم معالي مدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان الشكر لسمو محافظ جدة على رعايته الحفل واهتمامه بالمسابقة ولجميع العاملين بها.// انتهى //11:33ت م0036

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأمير مشعل بن ماجد يرعى الحفل الختامي لمسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.